İlaç fiyatları için karar Cumhurbaşkanı'nın
Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması ise resmen başlayan yeni sistemle birlikte yeni düzenlemeler de uygulamaya konmaya başladı. İlaç fiyatlarının tespitine ilişkin usul ve esasların da Cumhurbaşkanı tarafından belirleneceği bildirildi.
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