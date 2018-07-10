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İlaç fiyatları için karar Cumhurbaşkanı'nın

İlaç fiyatları için karar Cumhurbaşkanı'nın.21523
  • Giriş : 10.07.2018 / 08:36:00

İlaç fiyatlarının tespiti ile ilgili kararı Cumhurbaşkanı verecek.

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Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması ise resmen başlayan yeni sistemle birlikte yeni düzenlemeler de uygulamaya konmaya başladı. İlaç fiyatlarının tespitine ilişkin usul ve esasların da Cumhurbaşkanı tarafından belirleneceği bildirildi.

 

 

 

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