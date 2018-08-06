İlber Ortaylı'dan Hasan Cemal'e: Aptal
Fatih Altaylı'nın sunduğu programa katılan ünlü tarihçi İlber Ortaylıi canlı yayında Hasan Cemal'e aptal deyince ortalık karıştı.
Tam bu sırada Hasan Cemal için “O aptalın biri” diyen Ortaylı’ya, Altaylı “Sus sus” diyerek engellemeye çalışsa da toparlayamadı. Ortaylı daha sonra “Bu ses dinlendi mi” diye sorsa da gülerek toparlamaya çalıştı.
TRT
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