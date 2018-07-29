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İlber Ortaylı'dan Mesut Özil yorumu

İlber Ortaylı'dan Mesut Özil yorumu.14229
  • Giriş : 29.07.2018 / 12:33:00

Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan Mesut Özil ile ilgili açıklama geldi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğraf çektirmesi sonrası Almanya'da adeta linç edilen Mesut Özil ile ilgili İlber Ortaylı'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Ortaylı, Mesut'un Alman toplumuna uymadığına yönelik iddialar için "Tavuklar bile güler." yorumunu yaptı.

"ALMAN milli takımının Türk asıllı oyuncusu Mesut Özil hepimizin malumu, çok onurlu bir protestoyla takımının üniformasını çıkardı. Konuşması fevkalade, nitelikli ve düzeyliydi. Herhalde bu derecede efendice ve düzgün konuşan bir insanın Alman toplumuna uyum sorunu olduğunu belirten söylemlere tavuklar bile güler. Maalesef Alman politikacılar ve özellikle Özil’in idari yönden en yüksek amiri olan Reinhard Grindel gibileri bu 'tavukları güldürecek' tutumu sergilediler."

HÜRRİYET

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