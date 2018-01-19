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İlçe komutanı FETÖ'den tutuklandı

İlçe komutanı FETÖ'den tutuklandı.14171
  • Giriş : 19.01.2018 / 08:02:00

Isparta Eğirdir ilçe jandarma komutanı B.Y., FETÖ'den tutuklandı.

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Büyüyen Beşik

15 Temmuz'da darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması ile bağlantısı tespit edilen Eğirdir İlçe Jandarma Komutanı üsteğmen B.Y. tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Eğirdir İlçe Jandarma Komutanı üsteğmen B.Y. hakkında gözaltı kararı verildi. Bugün polis tarafından gözaltına alınan B.Y., işlemlerinin ardından Ankara’ya sevk edildi.

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