İlçe komutanı FETÖ'den tutuklandı
15 Temmuz'da darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması ile bağlantısı tespit edilen Eğirdir İlçe Jandarma Komutanı üsteğmen B.Y. tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Eğirdir İlçe Jandarma Komutanı üsteğmen B.Y. hakkında gözaltı kararı verildi. Bugün polis tarafından gözaltına alınan B.Y., işlemlerinin ardından Ankara’ya sevk edildi.
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