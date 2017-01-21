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İlhan Cavcav beyin kanaması geçirdi

İlhan Cavcav beyin kanaması geçirdi.15818
  • Giriş : 21.01.2017 / 11:16:00

Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav'ın beyin kanaması geçirdiği öğrenildi.

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Uzun süredir geçirdiği sağlık problemleri nedeniyle hastanede tedavi gören Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav'ın sabah saatlerinde beyin kanaması geçirdiği ve yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

Güven Hastanesinde ameliyata alınan İlhan Cavcav'ın tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü öğrenildi. İlhan Cavcav'ın durumunun ciddi olduğu, yönetim kurulu üyelerinin Güven Hastanesinde olduğu bildirildi. Gelişmeler üzerine Gençlerbirliği'nin Gaziantep maçı öncesi bugün tesislerinde yapacağı son antrenmanın da ertelendiği öğrenildi.

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