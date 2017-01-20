Facebook Twitter Rss

İlhan Cavcav'dan şok telefon: İstifa et

İlhan Cavcav'dan şok telefon: İstifa et.15628
  • Giriş : 20.01.2017 / 10:39:00

Başkan İlhan Cavcav'ın Niyazi Akdaş'a açtığı telefon ortalığı karıştırdı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav, başkan vekili Niyazi Akdaş'ı arayarak istifa etmesini, yerine oğlu Murat Cavcav'ı başkan vekili yapacağını söyledi.

Bu gelişme üzerine Niyazi Akdaş'ın, Gençlerbirliği Kulübü'ndeki görevinden istifa ettiğini açıkladı.

İLK OLAY NASIL YAŞANDI!

Üç ay önce yaşanan bir konudan fikir ayrılığına Düşen Cavcav ve Aktaş arasında buzlar erimiş, Niyazi Akdaş'ın istifa dilekçesi Cavcav tarafından sümen altına konulmuştu.

BUGÜN İSE CAVCAV'DAN AKDAŞ'A İNANILMAZ BİR TEKLİF TELEFONU GELDİ!

Özel işleri nedeniyle Trabzon'da bulunan Niyazi Akdaş'ı arayan İlhan Cavcav, Akdaş'a "Sen başkan vekilliğinden istifa et ve yönetici olarak kulüpte devam et" dedi. Nedenini soran başkan vekili Niyazi Akdaş'a Cavcav'ın, "Ben oğlumu başkan vekili yapacağım" demesi üzerine ipler koptu.

NİYAZİ AKDAŞ: "İLHAN CAVCAV OLDUĞU SÜRECE DÖNMEM!"

Yaşanan telefon olayının ardından Doğan Haber Ajansı'na (DHA) açıklamada bulunan Niyazi Akdaş, ''İlhan Cavcav'ın beni arayıp bu teklifi yapması çok çirkin bir olaydır. Gençlerbirliği sevgisini benim içimden kimse söküp atamaz. Cavcav olduğu sürece geri dönmem. Bana bu teklifi yapması çok ayıp. Bu kulübün bir yönetimi var. Sen her şeyi kendi başına yapamazsın. Yönetime sormadan oğlun dahi olsa, başkan vekili yapamazsın. Beni arayarak bunu teklif etmesi bile ayıptır. Benim üç ay önce verdiğim istifa dilekçem elinde. O olduğu sürece asla Gençlerbirliği'ne geri dönmem. Cavcav gittiğinde istenirsem her zaman kulübümün yanındayım'' dedi.

ŞAMPİY10

Şok tehdit: Satmazsanız kendimi sakatlarım

2 bin 200 işçi greve gitti

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Ünlü futbolcuya şok! Terör listesine alındı

Ünlü futbolcuya şok! Terör listesine alındı

Mahkeme, ünlü futbolcu Mohamed Aboutrika'yı terör listesine aldı.

İbrahim Üzülmez'den 'kadro dışı' açıklaması

İbrahim Üzülmez'den 'kadro dışı' açıklaması

İbrahim Üzülmez, takımı ve futbol kariyerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

 

Futbol Para Ligi'ne iki Türk takımı girdi!

Futbol Para Ligi'ne iki Türk takımı girdi!

Deloitte'un yayınladığı listede iki Türk futbol takımının da olduğu belirtildi.

Aatıf Chahechouhe, Trabzonspor'la anlaştı

Aatıf Chahechouhe, Trabzonspor'la anlaştı

Aatıf Chahechouhe, Trabzonspor'la anlaşmaya vardığını duyurdu.

 

Trabzonspor tur şansını zora soktu!

Trabzonspor tur şansını zora soktu!

Trabzonspor ile Gümüşhanespor Ziraat Türkiye Kupası için karşı karşıya geldi.

Arda Turan Barcelona'da rekora koşuyor

Arda Turan Barcelona'da rekora koşuyor

Arda Turan, 2008-2009 sezonundaki performansını yakaladı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya