İlhan Cavcav hayata gözlerini yumdu
Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav, bir süredir makineye bağlı olarak hayatta kalma mücadelesi veriyordu. Efsane başkan, bu mücadeleyi kaybetti.
Beyin kanaması nedeniyle yoğun bakımda tutulan İlhan Cavcav 81 yaşında hayatını kaybetti. İki gün önce dengesini kaybederek düşen İlhan Cavcav, Ankara'daki Güven Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde makinaya bağlı olarak yaşatılıyordu.
Yüksek tansiyon nedeniyle uzun süredir tedavi gören İlhan Cavcav beyin kanaması nedeniyle yoğun bakımda tutuluyordu. Bugün 13:30'da oynanması gereken Gaziantepspor - Gençlerbirliği maçı, İlhan Cavcav'ın vefatı nedeniyle ertelendi.
Doktorlar, ilk aşamada, kalbinde bir rahatsızlık tespit edilmediğini, beyindeki ödemi dağıtmak için İlhan Cavcav’ı ameliyata aldıklarını söyledi. Dün dengesini kaybederek düşen, kolunu ve kafasını çarpan efsane başkan 81 yaşında hayata veda etti. 1978 yılında Gençlerbirliği Kulübü’ne başkan olan İlhan Cavcav, yaklaşık 40 yıldır Ankara ekibinin başında bulunuyordu. Cavcav kırmızı siyahlı kulübü borçsuz ve kasasında 75 milyon lirayla bıraktı.
SALI GÜNÜ TOPRAĞA VERİLECEK
Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın cenazesi, 24 Ocak Salı günü toprağa verilecek. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Cavcav için önce kulüp tesislerinde bir anma töreni düzenlenecek. Duayen başkanın cenazesi, daha sonra Kocatepe Camisi'ne getirilecek ve öğleyin kılınacak cenaze namazının ardından Cebeci Aile Mezarlığına defnedilecek.
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