İlhan Mansız'a sevgilisinden mesaj geldi
Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen eski futbolcu İlhan Mansız'ın da yer aldığı Survivor 2017 yarışması izlenme rekorları kırıyor. Ünlüler takımında yer alan İlhan Mansız ödül olarak sevgilisinden duygusal bir not aldı.
Sakatlığiı nedeniyle oyunda mücadele edemeyen İlhan Mansız, İngilizce olarak gelen "Her zaman seninleyim. Seni seviyorum" yazılı mesaj ile duygulandı.
Eski milli futbolcu, sevgilisinden gelen romantik mesajı okuduktan sonra "Ben de seni seviyorum. Bekle beni" karşılığını verdi.
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