İlhan Mansız'dan Beşiktaş açıklaması geldi
Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen eski futbolcu İlhan Mansız, Beşiktaş'ın Bayern Münih ile oyanadığı maçı değerlendirdi.
Mansız'ın açıklamaları şöyle;
"Maçın kırılma anı, Vida'nın gördüğü kırmızı kart. Yaklaşık 75 dakika skoru korumanız çok, çok zor. İyi başladık, Bayern Münih'in alışık olmadığı bir oyun tarzıyla başladık.
Beşiktaş neler yapabileceğini gösterdi. İlk 15 dakikada da pozisyonlar verildi ama kırmızı kartı görmemiş olsak, skor farklı olabilirdi. Mağlup olabilirdik ama bu kadar farklı mağlup olmazdık. Devre arasına 0-0 ile girebilsek, en azından psikolojik olarak farklı bir takım sahada olacaktı.
Heynckes de 1-0'dan sonra Beşiktaş'ın 10 kişi kalmasını iyi analiz etti. James'in yerine Robben girince kanat pozisyonuna çekti."
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