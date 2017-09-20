Facebook Twitter Rss

Ilıcak: 1 kar topuyla sanık oldum!

Ilıcak: 1 kar topuyla sanık oldum!.25946
  • Giriş : 20.09.2017 / 09:15:00

FETÖ'den yargılanan gazeteci Nazlı Ilıcak, çarpıcı sözler sarfetti.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

15 Temmuz'da kanlı bir darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın medya yapılanmasına yönelik soruşturmada tutuklanan Nazlı Ilıcak, Zekeriya Öz ile çekilmil fotoğrafına değindi.

Ilıcak, “Şiddet ve cebir olmadan darbeye teşebbüs olamaz. Ama iddianamede savcı, ‘Gazeteciler cebir teriminin öncülü söylemde bulunarak darbenin asli faili oluyor’ diyor. Tanka binen, Meclis’i basan, bombalayan, Cumhurbaşkanı’na suikast düzenleyen askerler neyse, ben 11 tweet ve bir kar topu fotoğrafıyla darbenin asli sanığı olmuşum” ifadesini kullandı.  Gazeteci Ahmet Altan da hakkındaki iddiaları reddederek “Bu iddianın (subliminal mesaj) saçmalığı, suçun ağırlığından bile daha büyüktür. Hakkımızdaki iddialarla ilgili bir tek somut kanıt gösterin, bir daha savunma yapmayacağım ve en ağır hükümde bile temyize gitmeyeceğim” diye konuştu.

Mahkeme heyeti, aralarında Mümtaz’er Türköne, Ali Bulaç, Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan’ın da bulunduğu 22’si tutuklu 31 sanığın yargılandığı davada tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verdi. Mahkeme, bir sonraki duruşmayı ileri tarihe erteledi.

HÜRRİYET

Trump: Kore'yi haritadan sileceğiz

Macron: Düşmanın adı Esad değil DEAŞ

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Balıkesir'de 2 yolcu minibüsü çarpıştı!

Balıkesir'de 2 yolcu minibüsü çarpıştı!

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaşanan kazada 41 kişi yaralandı.

NATO toplantısında FETÖ gerilimi

NATO toplantısında FETÖ gerilimi

NATO'nun ABD'de yapılan toplantısında FETÖ gerilimi yaşandı.

 

Bylock listesine 31 bin kişi girdi

Bylock listesine 31 bin kişi girdi

EGM, FETÖ'nün iletişim sistemi ByLock'un listesine 31 bin kişinin daha girdiğini belirledi.

Altan Kardeşler tutuklu kalacak

Altan Kardeşler tutuklu kalacak

Mehmet ve Ahmet Altan kardeşlerin ve Nazlı Ilıcak'ın da aralarında bulunduğu isimlerin tutukluluklar

 

Mersin'de 5 yaşındaki çocuk bıçaklandı!

Mersin'de 5 yaşındaki çocuk bıçaklandı!

Mersin'in Erdemli ilçesinde 5 yaşındaki bir çocuk bıçaklanarak öldürüldü.

Hatay'da 200 polisle uyuşturucu operasyonu

Hatay'da 200 polisle uyuşturucu operasyonu

Hatay'da 200 polisle dev bir uyuşturucu operasyonu başlatıldı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya