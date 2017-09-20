Ilıcak: 1 kar topuyla sanık oldum!
15 Temmuz'da kanlı bir darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın medya yapılanmasına yönelik soruşturmada tutuklanan Nazlı Ilıcak, Zekeriya Öz ile çekilmil fotoğrafına değindi.
Ilıcak, “Şiddet ve cebir olmadan darbeye teşebbüs olamaz. Ama iddianamede savcı, ‘Gazeteciler cebir teriminin öncülü söylemde bulunarak darbenin asli faili oluyor’ diyor. Tanka binen, Meclis’i basan, bombalayan, Cumhurbaşkanı’na suikast düzenleyen askerler neyse, ben 11 tweet ve bir kar topu fotoğrafıyla darbenin asli sanığı olmuşum” ifadesini kullandı. Gazeteci Ahmet Altan da hakkındaki iddiaları reddederek “Bu iddianın (subliminal mesaj) saçmalığı, suçun ağırlığından bile daha büyüktür. Hakkımızdaki iddialarla ilgili bir tek somut kanıt gösterin, bir daha savunma yapmayacağım ve en ağır hükümde bile temyize gitmeyeceğim” diye konuştu.
Mahkeme heyeti, aralarında Mümtaz’er Türköne, Ali Bulaç, Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan’ın da bulunduğu 22’si tutuklu 31 sanığın yargılandığı davada tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verdi. Mahkeme, bir sonraki duruşmayı ileri tarihe erteledi.
HÜRRİYET
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