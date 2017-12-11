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Ilıcak ve Altan kardeşlere müebbet!

Ilıcak ve Altan kardeşlere müebbet!.19175
  • Giriş : 11.12.2017 / 11:32:00

Nazlı Ilıcak ve Altan Kardeşlerle ilgili mahkemenin kararı belli oldu.

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Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın medya ayağına yönelik davada karar belli oldu. Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan ve Mehmet Altan'a ağırlaştırılmış mübbet cezası verildi.

Gazeteciler Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak’ın yargılandığı “Darbe çağrışımı” davasında duruşma savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.

Son dakika: Nazlı Ilıcak ve Altan kardeşler için istenen ceza belli olduSavcı Altan kardeşler ve Ilıcak için, “Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

HÜRRİYET

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