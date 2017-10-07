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İlk aday Akif Hamzaçebi!

İlk aday Akif Hamzaçebi!.24006
  • Giriş : 07.10.2017 / 21:58:00

CHP'den İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adaylığı için ilk isim ortaya çıktı.

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Büyüyen Beşik

Akif Hamzaçebi, CHP'nin İstanbul için adayı olmak için yola çıktığını söyledi.

TBMM Başkanvekili ve CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, yerel seçimlerde partisinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı olmak için yola çıktığını açıkladı.

İstanbul defterdarlığı dönemde kent için bir çok çalışma gerçekleştirdiğini hatırlatan Hamzaçebi "CHP böyle bir konuda halka danışmadan ve gerekli değerlendirmeleri yapmadan karar vermeyecektir" ifadesini kullandı.

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