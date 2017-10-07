İlk aday Akif Hamzaçebi!
Akif Hamzaçebi, CHP'nin İstanbul için adayı olmak için yola çıktığını söyledi.
TBMM Başkanvekili ve CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, yerel seçimlerde partisinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı olmak için yola çıktığını açıkladı.
İstanbul defterdarlığı dönemde kent için bir çok çalışma gerçekleştirdiğini hatırlatan Hamzaçebi "CHP böyle bir konuda halka danışmadan ve gerekli değerlendirmeleri yapmadan karar vermeyecektir" ifadesini kullandı.
DİĞER HABERLER
Bülent Arınç da orada!
AK Parti'nin eski milletvekillerinden Bülent Arınç, AK Parti'nin toplantısına katıldı.
ABD'den sürpriz telefon!
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Tillerson ile telefonda görüştü.
Çavuşoğlu: Almanya saygı göstermeli!
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya ile ilgili sert açıklamalarda bulundu.
Erdoğan'dan Barzani'ye mesaj: Kaybedeceksin
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mesud Barzani ile ilgili sert açıklamalarda bulundu.
Erdoğan, Doğu ve Güneydoğu'da gidecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fıtratımda ırkçılık yok, Kürt vatandaşlarımızı dinleyeceğim." dedi.