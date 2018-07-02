İlk defa yurtdışına çıkacaklar için destinasyon önerileri
Yurtdışı tatil önerileri; kişilerin seyahat tecrübesine, alışkanlıklarına ve zevklerine göre değişiklik gösterebilir. Seyahat eden herkesin beğenisini kazanan şehirler ise ziyaretçi akınına uğruyor. Bu şehirlerin başında Venedik yer alıyor. Venedik genelde filmlerde görülüp gerçek olmadığına inanılacak kadar güzel bir şehir. İtalya'da bulunan bu nadide yerin en önemli özelliği ise şehrin içinde gondol sefası yapılabilmesi. Şaraplarıyla da ünlü olan bu yazlık şehir kanalları ile de dikkat çekici. Roma ve Milano gibi moda kentlerine yakın olmasıyla da ilk değerlendirilecek şehirlerarasında yer alıyor.
Merakları Güney ve Orta Amerika bölgesinde olan geziciler için ilk hedeflerden birini Rio de Jenario şehri oluşturabilir. Brezilya'da bulunan bu özel kent tertemiz kumsalları ile birlikte göz dolduran bir sahil şeridine sahip. Yazı bambaşka denizlere karşı dünyaca ünlü kumsallarda üstelik çok uygun fiyatlarda değerlendirmek için Rio de Jenario oldukça şatafatlı ve gösterişli bir kent. Durağan ve hareketli bir tatil geçirmek niyetinde olan ve ilk yurt dışı deneyimlerini doludizgin bir şekilde yaşamak isteyen herkesi bu kentte yapılan ve günlerce süren karnavallar da bekleniyor. Karnavallarda Brezilya'ya özgü bir şekilde eğlenmek isteyen herkes bu kenti haritalardan bulup tatil planlarına ekleyebilir.
Yurt dışı deneyimini daha çok kültürel ve sanatsal ölçeklerde değerlendirmek isteyenler için İngiltere ülkesi ve Londra kenti tam olarak bu isteğe olumlu yanıt veriyor. Çok ucuz fiyata gezilebilecek dünyaca ünlü müzeleri ile birlikte ilk yurt dışı deneyiminde kültürel olarak doymak isteyen turistlerin bu taleplerini layıkıyla yerine getiriyor. Londra şehir olarak son derece bakımlı ve nezih bir kenttir. Avrupa'ya damga vurmuş sayısız mağazaları ile de gezip görülmeye değer olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.
Avrupa’da deniz tatili ve eğlenceli bir seyahat geçirmek isteyenler için ise en doğru nokta Barselona. Farklı ülkelerden birçok göçmene ev sahipliği yapan şehrin sahillerinde etkinlikler sabahın ilk ışıklarına kadar devam ediyor. Yemek kültürü daha çok deniz ürünlerinden oluşan şehirde Katalan kültürü de hakim. İspanya’da muhteşem bir tatil için Barselona’ya Prontotour’un ucuz İspanya turlarını tercih edebilirsiniz.
Mistik bir yurt dışı tecrübesi yaşamak isteyenler için Uzak Doğu'nun Çin ülkesi ve bu ülkeye bağlı olan Lhasa kenti yeşil ışık yakıyor. Budizm dininin o mistik havasını soluksuz bir şekilde içine çekmek isteyen turistler için adeta biçilmiş kaftan. Hem yeni bir ülke görmek hem de yeni bir kültürü tanımak isteyenler için Lhasa kenti manastırlarıyla da büyüleyici kentler listesinin başında yer alıyor.
Alternatif Destinasyon Önerileri
Hindistan destinasyon açısından son on yıl içerisinde hem Türkiye'den hem de dünyadan akın akın turist alan bir ülke. Bu ülkeye bağlı Varanisi ise Türkiye için İstanbul ne demekse Hindistan için de o demek. Ganj nehrinin uçsuz bucaksız coğrafi güzelliğini önce gözlerine sonra fotoğraf makinesinin kadrajına sığdırmak isteyen turistlerin göz bebeği olan bu şehir ucuz konaklama imkanlarıyla da son derece ilgi çekici bir yer. Son olarak kitaplara konu, filmlere sahne olan Fas'ın Marakeş kenti ilk yurt dışı deneyimini dolu dolu yaşamak isteyenler için ideal bir rehber konumunda.
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