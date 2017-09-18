İlk ders zili çaldı!
Yaz tatilinin ardından eğitim yılı bugün itibariyle başladı. İstanbul'da 08.00'da çalan zil ile birlikte öğrenciler okullarına koştu. Okulun ilk günü veliler de öğrencileri yalnız bırakmadı.
Yeni dönemde başarılı olmak istediğini ifade eden Batu Yüksektepe, "Çok fazla dersim olacak bu yıl. Tatil güzel geçti. Bu yılda başarılı olmak istiyorum. Babam takdir bekliyor, bende elimden geleni yapacağım’’ diye konuştu. Yaz tatilinin su gibi akıp geçtiğini ifade eden bir başka öğrenci,’’ Okulun iyi geçmesini bekliyorum. Yaz tatili de iyi geçti. Su gibi hemen akıp geçti. Okulda öyle oluyor. Geçen sene teşekkür almıştım, bu sene artık ne kısmet olursa’’ ifadelerini kullandı.
TRT
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