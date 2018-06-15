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İlk iki günde acı bilanço: 27 ölü, 106 yaralı

İlk iki günde acı bilanço: 27 ölü, 106 yaralı.20848
  • Giriş : 15.06.2018 / 18:06:00

Arife günü ve bayramın birinci günü saat 16.30'a kadar meydana gelen toplam 36 ayrı kazada, 27 kişi öldü, 106 kişi de yaralandı.

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Ramazan Bayramı'nı fırsat bilen vatandaşlar, akrabaralarının yanında geçirmek veya tatil yörelerine gitmek için Arife günü sabah saatlerinden itibaren yollara düştü. Karayollarında yoğunluk yaşanırken, trafik ekiplerinin tüm uyarılarına rağmen, aşırı hız, dikkatsizlik ve uykusuzluk, kazalara neden oldu.

Arife günü olan 14 Haziran Perşembe günü Gaziantep, Manisa, Balıkesir ve Niğde'de ikişer, Antalya, Adıyaman, Elazığ, Denizli, Kütahya, Burdur, İzmir, Ankara, Kocaeli, Yalova, Kırıkkale, Adana, Ordu ve Kahramanmaraş´ta birer olmak üzere toplam 23 kaza meydana geldi. Bu kazalarda 22 kişi öldü, 70 kişi de yaralandı.

Ramazan Bayramı'nın birinci günü saat 16.30'a kadar ise Adana (2), Çorum (2) Karaman, İstanbul, Erzincan, Burdur, Denizli, Diyarbakır, Kocaeli, Edirne ve Muş'ta meydana gelen 13 ayrı kazada, 5 kişi öldü, 36 kişi yaralandı.

Böylece, Arife günü ve bayramın birinci günü saat 16.30'a kadar yurt genelinde meydana gelen 36 ayrı kazada, 27 kişi öldü, 106 kişi ise yaralandı.

Hürriyet

Artık hayatta değil!

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