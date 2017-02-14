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İlk kutlayan Kılıçdaroğlu oldu!

İlk kutlayan Kılıçdaroğlu oldu!.12236
  • Giriş : 14.02.2017 / 10:07:00

CHP lideri Kılıçdaroğlu 14 Şubat dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla sosyal medya heabı üzerinden bir mesaj paylaştı. CHP lideri Kılıçdaroğlu Twitter'dan yaptığı paylaşımında sevginin kutsallığına vurgu yaptı.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Sevgi gibi kutsal bir değeri yalnız bugün değil her gün hatırlamamız umuduyla, Sevgililer Günü'nün herkes için güzel geçmesini diliyorum." ifadesini kullandı.

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