İlk milli radar Gaziantep'te kurulacak!
İlk milli radar ile ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyesi ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan'dan açıklama geldi.
Mehmet Erdoğan, yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Hava trafik kontrol hizmetlerinin sunumunda, hava araçlarının pozisyonlarını (mesafe, yön ve yükseklik) tespit ederek, hava trafik kontrolörlerinin sağlıklı ve emniyetli bir şekilde görevlerini yerine getirmelerine imkan tanıyan radar sistemlerinin hayati öneme haiz olduğunu, bu sistemlerin havacılıkta çok büyük bir önem arz ettiğini, bu ihtiyaçlarımızın milli imkanlar dahilinde TÜBİTAK ile yapılacak çalışmalar ile karşılanması amacı ile KUŞRAD Ar-Ge Projesi kapsamında Milli Gözetim Radarı (MGR) geliştirilmiş olup kabul çalışmaları tamamlanmıştır.
Milli Gözetim Radarı'nın yeni bir proje ile geliştirilerek hem yedekli olarak çalışabilmesi hem de Mode-S SSR özelliklerine sahip yeni bir radar sistemine sahip olunabilmesi amacıyla MGR/Mode-S Ar-Ge Proje çalışmalarına başlanmıştır.
Proje kapsamında öncelikli olarak yedekli yapıya kavuşturulmuş MGR radar sistemi tesis edilecektir. Akabinde TÜBİTAK tarafından geliştirilecek olan Mode-S SSR radar sistemi MGR radar sistemine entegre edilecektir.
Her iki radar sistemi Gaziantep Havalimanı'na tesis ettirilecek olan Yaklaşma Kontrol Sistemine entegre edilerek, Hava Trafik Kontrol hizmetlerinde aktif olarak kullanılacaktır."
MİLLİYET
DİĞER HABERLER
Müjde! Yeni metro hattı açılıyor!
İstanbul'da açılması heyecanla beklenen Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy metro hattı açılıyor.
Adana'da fabrikada çıkan yangın korkuttu!
Adana Yüreğir ilçesinde bir fabrikada çıkan yangın paniğe neden oldu.
Kayseri'de FETÖ operasyonu: 7 gözaltı!
FETÖ soruşturması kapsamında Kayseri'de operasyonlar düzenlendi.
Ve Galata Köprüsü trafiğe kapatılacak!
Galata Köprüsü, bakım çalışması nedeniyle trafiğe kapatılacak.
TSK'dan açıklama: 17'si öldürüldü!
Türk Silahlı Kuvvetleri, kuzey Irak'ta düzenlenen operasyonlara ilişkin açıklama yaptı.