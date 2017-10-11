İlk nükleer santralin tarihi belli oldu!
Merakla beklenen açıklama belli oldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Mersin Akkuyu'da kurulacak Türkiye'nin ilk nükleer santralinin ne zaman devreye gireceğini açıkladı.
Bu yıl sonunda, en geç önümüzdeki yıl başında santralin temel atmasını iki ülkenin (Türkiye ve Rusya) devlet başkanları düzeyinde gerçekleştirmek için çalışmaların devam ettiğini söyleyen Son dakika... Bakan açıkladı İlk nükleer santralin tarihi belli oldu
Albayrak, “Santralin ilk ünitesinin devreye gireceği tarih için hedefi 2023 yılı olarak belirledik. Cumhuriyetimiz için en anlamlı tarih. Cumhuriyetimizin 100. yılına, 29 Ekim 2023’e yetiştirebilirsek bizim için bundan daha onurlu, şerefli bir hediye olamaz Enerji Bakanlığı olarak” dedi.
HÜRRİYET
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