İlk 'peçe' cezası kesildi
Bu kanunun ihlal edenlere para cezası verilmesi kararlaştırılmıştı. Ve ilk ceza, geçen hafta peçeli bir kadına kesildi.
Danimarka’da, bu ay yürürlüğe giren “Örtünme Yasası” kapsamında kamusal alanda yasaklanan burka ve peçe için ilk ihlal cezası verildi.
Horsholm kentinde önceki gün meydana gelen olayda, peçesini çıkarmayı kabul etmeyen kadın 1000 Danimarka Kronu (790 TL) para cezasına çarptırıldı. Kopenhag Üniversitesi tarafından 2010’da yapılan bir araştırmaya göre, Danimarka’da 150 ila 200 kadının peçe taktığı, sadece 3 kadının ise burka giydiği tespit edilmişti.
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