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İşte seçim sonuçları

İşte seçim sonuçları.13995
  • Giriş : 24.06.2018 / 19:41:00
  • Güncelleme : 24.06.2018 / 20:11:06

Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim yasağı saat 18: 45 itibariyle kalkıyor.

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Otomatik Sallanan Beşik

Türkiye oyunu kullandı. Merakla beklenen sonuçlar ise Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim yasağının kalkmasıyla birlikte açıklanmaya başladı.

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Şuana kadar Cumhurbaşkanlığı seçim sandıklarının yüzde 63'ü açıldı. Milletvekilliği seçim sandıklarının ise yüzde 53'ü açıklandı.

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