İşte seçim sonuçları
Türkiye oyunu kullandı. Merakla beklenen sonuçlar ise Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim yasağının kalkmasıyla birlikte açıklanmaya başladı.
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Şuana kadar Cumhurbaşkanlığı seçim sandıklarının yüzde 63'ü açıldı. Milletvekilliği seçim sandıklarının ise yüzde 53'ü açıklandı.
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