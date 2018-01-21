İlker Başbuğ: Ordumuza güvenimiz tamdır
26. Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ Zeytin Dalı Harekatı'nın başladığı dakikalarda Twitter'dan yaptığı açıklamada "Afrin Operasyonu: Rusya hava sahasını açsa da açmasa da, Türkiye Afrin’e müdahalede kararlıdır. Türk Ordusu, bu harekatı en ince detayına kadar planlayıp icra edecektir. Ordumuza güvenimiz tamdır" ifadelerini kullandı.
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