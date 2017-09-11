İlker İnanoğlu yaşadığı felaketi anlattı!
Amerika Birleşik Devletleri tarihin en büyük doğal afetlerinden biriyle savaşıyor. Bir süredir ABD'de yaşayan İlker İnanoğlu, yaşananları anlattı ve evinin önünde balıklar yüzdüğünü söyledi.
İnanoğlu paylaştığı bu fotoğrafın altına şöyle yazdı: "Miami'de evlerimizin önü metrelerce su altında, balıklar yüzüyor. Dünyanın en büyük felaketlerinden biri yaşanıyor."
HÜRRİYET
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