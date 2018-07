İllüzyonist Aref'i kobra ısırdı

Acun Ilıcalı'nın hazırladığı programda yaptığı sihirbazlık gösterileri ile bilinen İran asıllı Türk vatandaşı Aref Ghafouri'yi gösterilerinde kullandığı kobra cinsi yılan ısırdı.Sağ kolunun bileğe yakın kısmından ısırılan Aref'in sağlığına kavuşması, panzehir arayışı başladı. Geceyi Antalya'da hastanede geçiren Aref'in, özel uçakla tedavisi için Mısır veya Fransa'ya götürüleceği belirtildi. Özel ambulans uçak havalimanında bekletilirken, vize işlemlerinin yapılabilmesi için Dışişleri Bakanlığı da devreye girdi. Antalya İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, Aref Ghafouri’nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Hülür, ısırmanın 'ikinci evre yılan sokması' olarak değerlendirildiğini, sokulan bölgede 'lokal zehirlenme' olduğunu ve bütün vücuda yayıldığını düşünmediklerini dile getirdi. Aref'in durumumun düne göre iyiye gittiği ifade edildi.Acun Ilıcalı'nın programlarında yaptığı illüzyon gösterileriyle Türkiye'nin yakından tanıdığı İran asıllı Türk vatandaşı Aref Ghafouri, bir süredir Antalya'daki beş yıldızlı otellerde gösteri yapıyordu. Dün öğle saatlerinde gösterisi için hazırlık yapan Aref Ghafouri'yi 'kobra' cinsi yılanı, sağ elinin bilek üstünden ısırdı. Kolunu bir bez parçasıyla sıkarak zehirin bütün vücuduna yayılmasını önleyen ünlü sihirbaz Aref, Rus asistanı Yana Vinter ile birlikte Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldi.Yılan ısırma ünitesinde ilk müdahalesi gerçekleştirilan Aref Ghafouri için seferber olundu. Yapılan gözlem ve tahlillerde yılanın ısırdığı yerde kısmi komplikasyon tespit edilirken, kobra yılanı panzehirinin Türkiye'de olmadığı söylendi.Antalya Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür de hastaneye gelerek sağlık durumu hakkında bilgi aldıktan sonra bakanlık yetkilileriyle görüşerek dünyada sadece Mısır ve Fransa'da bulunan panzehirin getirtilmesi için girişim başlattı. En yakın ihtimal olarak Mısır görülürken, bakanlığın getirteceği panzehirin Antalya'ya ulaşması süresinin 24 saati aşabileceğini gözönünde bulunduran Aref Ghafouri, tedavi için Mısır'a götürülmesini talep etti.Bu arada her ihtimale karşı yoğun bakım ünitesine alınan Aref'in yakınları gece boyunca özel ambulans uçak aradı. Sabaha karşı İstanbul 'da bulunan ambulans uçak Antalya'ya geldi.Ancak Mısır'ın Türk vatandaşlarına vize uygulaması nedeniyle havalimanında bekletilen ambulans uçak vize alınamadığı için hareket edemedi. Dışişleri Bakanlığı'nın tüm girişimlerine rağmen Mısır makamlarından vize almak mümkün olmadı. Bu arada Kahire Büyükelçiliği de Aref için harekete geçti.Aref Ghafouri'nin sağlık durumu hakkında bilgi veren asistanı Yana Vinter, şunları söyledi:"Hastaneye geldik tedbir amaçlı. Ama sonra Türkiye'de kobra yılanı panzehiri bulunmadığını öğrendik. Şu an bekliyoruz panzehiri bulmak için. Farklı girişimlerde bulunduk, sağ olsun arkadaşlar yardımcı oluyor. Şu an durumunda sorun yok, normal, inşallah daha da iyi olacak panzehiri bulunduğu zaman."Panzehirin Mısır'da bulunduğunu, Mısır'la irtibat halinde olduklarını kaydeden Yana Vinter, şunları söyledi:"Uçakla Mısır'a gönderilmesini bekliyoruz. Panzehirin Türkiye'ye getirilmesini araştırdık. Fakat uzun zaman aldığı için ne yapabiliriz diye düşündük, biz gitmeye karar verdik. Şu an aynı zamanda vize problemlerinin de çözülmesini bekliyoruz. Kobra kendi yılanı. Kobra ile ne kadar süredir çalıştığını bilmiyorum. Aref'in yaklaşık iki senedir gösterilerinde asistanlığını yapıyorum. Yılanın ısırdığı an yanında değildim ancak gösteri sırasında olmadığını zannediyorum, fakat onu net bilmiyorum. Kendisi ile görüşebiliyorum, durumu şu anda stabil."Aref'in kobrayı ne zamandan beri beslediğini bilmediğini söyleyen Yana Vinter, "Yılanla küçük bir gösterisi oluyor. Fazla bir şey yaptırmıyordu. Kutudan çıkartıyordu, geri koyuyordu. O kadar, kobranın başka bir işlevi yoktu. Zorlayacak ya da hayvanı uğraştıracak bir durum yoktu. Hayvanın gayet güzel yaşadığını biliyorum. Sadece görünmesi açısından kollanıyordu. 30 saniye ile 1 dakika arasında bir gösteri yapıyordu" diye konuştu.Diğer yandan Aref Ghafouri gösteride kullandığı kobra yılanıyla 3 yıl önce çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından "Ölümle hiç bu kadar yakın olmadım" notuyla dün gece paylaştı.Antalya İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, sihirbazlık gösterilerinde kullandığı ’kobra’ cinsi yılanın ısırdığı, İran asıllı Türk vatandaşı Aref Ghafouri’nin (29) sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Ghafouri’nin sağlık durumunun düne göre daha iyiye gittiğini belirten Dr. Hülür, yılanın ısırdığı sağ kolundaki şişliğin de inmeye başladığını söyledi. Ghafouri’nin sağlık değerlerinde anormallik görülmediğini, tedaviyle ilgili her türlü girişimin yapıldığını kaydeden Dr. Hülür; ısırmanın 'ikinci evre yılan sokması' olarak değerlendirildiğini, sokulan bölgede 'lokal zehirlenme' olduğunu ve bütün vücuda yayıldığını düşünmediklerini dile getirdi. Panzehrin bulunup, Türkiye’ye getirilmesi için Sağlık Bakanlığı nezdinde girişimlerin sürdüğünü kaydeden Dr. Hülür, yardımcılarından birinin de hastanede gelişmeleri yakından izlediğini söyledi. Dr. Ünal Hülür, Aref Ghafouri’nin sağlık durumuyla ilgili detaylı açıklanın gün içinde yapılacağını bildirdi.Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabirleri, İran asıllı Türk vatandaşı Aref Ghafouri’yi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin erişkin yoğun bakım ünitesinin 3 No’lu odasında görüntüledi. Stabil ortamda, 2 yastığın üzerine koyduğu sağ elini kıpırdatmayan Ghafouri’ye organ yetersizliğinin meydana gelmemesi için serumla çeşitli ilaçlar veriliyor. Bilinci açık olan Ghafouri, uyumadığı zamanlarda cep telefonundan panzehrin bulunması için yapılan girişimler hakkında bilgi alıyor.Asya’ya özgü hayvan olarak bilinse de kobraların ana vatanı Hint ormanlarıdır. Bunun yanında Sri Lanka, Myanmar, Nepal, Malezya, Laos, Endonezya, Kamboçya, Çin, Butan, Bangladeş, Singapur, Tayland ve Filipinler’de de sık görülür. Kobranın alt çenesi çok esnektir. Bu sayede kalıplı avlarıÿrahatlıkla yutabilir. Gün ışığını çok seven kobralar, yapı olarak utangaç hayvanlardır. Tahrik edilmedikçe, üzerlerine gidilmedikçeÿsaldırmazlar. Kobraların zehri, esas olarak nörotoksinlerden oluşur. Yılanın ısırması kişideÿşiddetli Ağrı , bulanık görme, uyuşukluk ve baş dönmesine neden olurken,ÿdaha sonra felce de yol açabilir. Isırılan kişiye müdahale edilmemesi halinde solunum yetmezliği meydana gelebilir. Bu durum, kişinin ölümüne neden olabilir. Boyları 5 ile 6 metre arasında değişen kobralar, 4 ya da 5 kilodur. Türkiye’de ise ’kobra’ cinsi yılanÿyaşamıyor. Türkiye’deki yılanların türü engerek olduğu için sağlık merkezlerinde de bu yılan ısırmasına karşı serum bulunuyor. ’Kobra’ cinsi yılanının serumu ise Mısır ve Fransa’dan temin edilebiliyor.HÜRRİYET