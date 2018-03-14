İlnur Çevik konuştu: Yeni patlamalar olabilir
İlnur Çevik, ABD'de Tillerson'un yerine CIA Başkanı'nın aday gösterilmesinin yeni krizlere yol açabileceği uyarısında bulundu.
CIA'nın başına geçen ilk kadın olan Haspel esrarengiz kimliği ve işkenceci olarak biliniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başdanışmanı İlnur Çevik, Haspel'in bu yönüne dikkat çekerek korkutan uyarılarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanı İlnur Çevik, Yeni Birlik gazetesindeki bugünkü yazısında ABD’de yaşanan gelişmelerin Türkiye’ye etkisini değerlendirdi.
ABD Başkanı Donald Trump, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ı görevden alıp yerine CIA Başkanı Mike Pompeo'yu getirdi. ABD Başkanı, aynı zamanda CIA'nın başına Gina Haspel'i getirdiğini açıkladı. İlk kez bir kadının CIA Direktörü olacağının altını çizdi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanı İlnur Çevik, Yeni Birlik gazetesindeki bugünkü yazısında ABD’de yaşanan gelişmelerin Türkiye’ye etkisini değerlendirdi.
GÖREV DEĞİŞİKLİĞİNİN ANLAMI NE?
İlnur Çevik, “Tillerson yönetimindeki Amerikan Dışişleri, epey bir zamandır işlevsiz hale gelmişti ve Trump bundan hiç memnun değildi. YPG ve PYD’ye de arka çıkan Pentagon ise baskın bir rol almıştı ve Trump’ın Beyaz Sarayı da burada büyük sıkıntı çekiyordu. Şimdi Dışişlerine şahin Pempeo’yu getirerek ve CIA’nin başına da şahin oğlu şahin Haspel’i atayarak Beyaz Saray Pentagon’un yükselen gücünü dengelemeye çalışıyor…” ifadelerini kullandı.
SUİKASTLER VE PATLAMALAR OLABİLİR
Haspel, Amerikan derin devletinin önde gelen ve karanlık CIA operasyonların başındaki kişi… Bundan sonra Haspel’den bu tür operasyonlarla suikastlar ve yeni patlamalar beklenebilir” uyarısında bulunan Çevik şöyle devam etti:
PEKİ BUNLAR TÜRKİYE İÇİN NE DEMEK?
“Peki, bunlar Türkiye için ne demek? Amerikalılar bundan sonra YPG ve PYD’ye arkalarını dönebilirler ama Türkiye’den ödünler koparmak isteyeceklerdir... Bu da İran konusunda olabilir… Türkiye’nin Washington’la yakınlaşması için bazı adımlar da atmasını bekleyebilirler…”
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