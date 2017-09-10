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İmam babanın bir buçuk yıl arayla evlat acısı

İmam babanın bir buçuk yıl arayla evlat acısı.31266
  • Giriş : 10.09.2017 / 16:45:00

İmamlık yapan baba Recep Bilgili, ikiz evlatlarının 1,5 yıl arayla cenaze namazlarını kıldırdı.

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Büyüyen Beşik

Amasya’nın Suluova ilçesinde imamlık yapan baba Recep Bilgili, tarifi zor bir acı yaşadı. Acılı baba, ikiz evlatlarını bir buçuk yıl arayla toprağa verdi.

Samsun'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren, şehit jandarma er Mustafa Bilgili'nin ikiz kardeşi 22 yaşındaki Ramazan Bilgili’nin cenazesi, Amasya’nın Suluova İlçesi’ndeÿtoprağa verildi. Bilgili’nin cenaze namazını,ÿimam olan baba Recep Bilgili kıldırdı.

18 Şubat 2016 tarihinde Diyarbakır- Bingöl karayolunda PKKlı teröristler tarafından yola döşenen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan jandarma er Mustafa Bilgili'nin ikiz kardeşi Ramazan Bilgili, dün Samsun'un Kavak İlçesinde kullandığı çekiciden indikten sonra yolun karşısına geçmek isterken İbrahim Ünlü yönetimindeki otomobilin çapması sonrası ağır yaralandı.

112 ekipleri tarafından ambulansla Kavak Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ramazan Bilgili, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Suluova Kaymakamlığı’nda makam şoförlüğü yaptığı öğrenilen Ramazan Bilgili için bugün memleketi Amasya’nın Suluova İlçesi’ndeki Yeni Doğan Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

Öğle namazı sonrasında kılınan cenaze namazını, imam olan baba Recep Bilgili kıldırdı.

Ardından Ramazan Bilgili’nin cenazesi,ÿmahallede bulunan mezarlıktaki aile kabristanlığında toprağa verildi.

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