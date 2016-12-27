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İmam Hatipler bir halk hareketidir!

İmam Hatipler bir halk hareketidir!.12099
  • Giriş : 27.12.2016 / 00:00:00

Kültür Bakanı Nabi Avcı, İmam Hatip okullarını bir halk hareketi olarak değerlendirdi.

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Eski Milli Eğitim Bakanı olan Kültür Bakanı Nabi Avcı, İmam Hatip okullarından bahsederken "bir halk hareketi" tanımlamasını yaptı ve bu okulların milletin eğitime yaptığı müdahale olduğunu söyledi.

Avcı Türkiye'nin ilk imam hatip lisesi müdürü Mahmut Celalettin Ökten için düzenlenen ödül töreninde konuştu.

Burada bir konuşma yapan Nabi Avcı, "İmam Hatip okulları özünde milletin eğitime müdahalesidir, bir halk hareketidir" dedi.

"Daha fazla imam hatip lisesi açacağız"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, herkesin ihtiyacına göre okullar açılmasından rahatsız olmamak gerektiğini belirterek, "Denizcilik lisesi yoktu, spor lisesi yoktu şimdi var. Eskiden ilçelere fen liseleri kurulamıyordu, şimdi Manavgat'ta ve Alanya'da fen liseleri var. Daha fazla imam hatip ortaokulu, daha fazla imam hatip lisesi de açacağız" demişti.

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