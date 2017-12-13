'Siyasi faaliyet' yasağına devam

Giriş : 13.12.2017 / 20:43:00

13.12.2017 / 20:43:00 Güncelleme : 13.12.2017 / 20:45:13

Diyanet personeline siyaset yasağı ile ilgili maddenin iptal istemi, Anayasa Mahkemesi tarafından reddedildi.