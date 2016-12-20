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IMF Başkanı Lagarde suçlu bulundu

IMF Başkanı Lagarde suçlu bulundu.13490
  • Giriş : 20.12.2016 / 08:33:00

IMF Başkanı Lagarde için Fransız mahkemesi kararını verdi.

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Yolsuzluğa göz yumduğu iddiası ile hakkında dava açılan Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Lgarde hakkında karar belli oldu.

Fransız mahkemesi, IMF Başkanı Lagarde hakkında yürütülen yolsuzluğa göz yumma davasıyla ilgili kararını verdi. Mahkeme Lagarde'ı ihmalkarlıktan suçlu buldu ancak ceza vermedi.

Uluslararası Para Fonu IMF'nin Başkanı Christine Lagarde, hakim karşısına çıktı.

Mahkeme, Lagarde'ı ihmalkarlıktan suçlu buldu. Ancak IMF Başkanı’na ceza verilmedi.

Lagarde, 2008 yılında Fransa Maliye Bakanı olduğu dönemde bir işadamına usulsüz şekilde 403 milyon euro tazminat verilmesine göz yummakla suçlanıyordu.

Savcılık, IMF Başkanı’nın 1 yıla kadar hapis ve 15 bin euro para cezası almasını talep etmişti. Lagarde, kararı temyize götüreceğini açıkladı

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