IMF Başkanı Lagarde suçlu bulundu
Yolsuzluğa göz yumduğu iddiası ile hakkında dava açılan Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Lgarde hakkında karar belli oldu.
Fransız mahkemesi, IMF Başkanı Lagarde hakkında yürütülen yolsuzluğa göz yumma davasıyla ilgili kararını verdi. Mahkeme Lagarde'ı ihmalkarlıktan suçlu buldu ancak ceza vermedi.
Uluslararası Para Fonu IMF'nin Başkanı Christine Lagarde, hakim karşısına çıktı.
Mahkeme, Lagarde'ı ihmalkarlıktan suçlu buldu. Ancak IMF Başkanı’na ceza verilmedi.
Lagarde, 2008 yılında Fransa Maliye Bakanı olduğu dönemde bir işadamına usulsüz şekilde 403 milyon euro tazminat verilmesine göz yummakla suçlanıyordu.
Savcılık, IMF Başkanı’nın 1 yıla kadar hapis ve 15 bin euro para cezası almasını talep etmişti. Lagarde, kararı temyize götüreceğini açıkladı
DİĞER HABERLER
Suriye'den yeni haber: Tahliyeler tamamlandı
Suriye'nin Halep kentinde muhaliflerin tahliyesinin tamamlandığı bildirildi.
Karlov'a saldırmak Rusya'ya saldırmak gibi!
Rusya'da Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov, büyükelçiye saldırmanın Rusya'ya saldırmak gibi olduğunu sö
Cenaze törenine Putin de katılacak
Rus Büyükelçi Andrey Karlov'un cenaze törenine Putin de katılacak.
Times: Putin'le Erdoğan'ın mantık evliliği
İngiliz gazetesi, Erdoğan ve Rus lider hakkında çarpıcı yorumlarda bulundu.
Rusya'dan yeni bir açıklama geldi
Rusya'dan büyükelçi Andrey Lavrov saldırı sonrası bir açıklama daha geldi.
İran'ın Büyükelçisi saldırıya tepki gösterdi
Rus Büyükelçi Karlov saldırısına İran Büyükelçisi Hasanov'dan tepki geldi.