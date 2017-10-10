IMF'den kritik Türkiye açıklaması!
Uluslararası Para Fonu, Türkiye için kararını açıkladı. IMF, 2017 ve 2018 yılları için büyüme beklentisini yükseltti. Beklentilerin yükseltilmesine sebep olarak yılın ilk çeyreğinden çok daha güçlü bir büyüme yakalaması gösterildi.
IMF, 2017 yılı 'Sonbahar Dönemi Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nu yayınladı.
Türkiye için bir önceki raporunda 2017 yılı büyüme tahminini yüzde 2,5 olarak açıklayan IMF, bu kez tahmini yüzde 5,1'e çıkardı. Rapora göre, 2018 yılı büyüme tahmini yüzde 3,3'ten yüzde 3,5'e yükseltildi.
IMF, tüketici fiyatları tahminini bu yıl sonu için yüzde 10,1'den yüzde 10,9'a, gelecek yıl tahminini yüzde 9,1'den yüzde 9,3'e çıkardı.
Cari açık/GSYH beklentisi bu yıl için yüzde -4,7'den yüzde -4,6'ya revize edilirken, gelecek yıl tahmini yüzde -4,6 olarak kaldı.
IMF işsizlik oranı tahminini bu yıl için yüzde 11,5'ten yüzde 11,2'ye, gelecek yıl için yüzde 11,0'den yüzde 10,7'ye çekti.
Raporda, "Türkiye 2017 büyüme tahmininin yüzde 2,5'ten yüzde 5,1'e revize edilmesi yılın ilk çeyreğinde, kısmen ihracatta toparlanma ve daha genişlemeci para politikası tarafından yönlendirilen, beklenenden daha güçlü bir verim yakalanmasını yansıtıyor. İç ve dış talepte toparlanma Türkiye'de büyümeye destek verdi." değerlendirmelerine yer verildi.
TRT
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