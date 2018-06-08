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IMF ile 50 milyar dolarlık kredi anlaşması!

IMF ile 50 milyar dolarlık kredi anlaşması!.27203
  • Giriş : 08.06.2018 / 09:05:00

Pesodaki değer kaybı nedeniyle geçen ay kredi talebinde bulunan Arjantin hükümeti ile IMF heyeti mutakabata vardı.

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Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Arjantin'in, 50 milyar dolar krediyi içeren 3 yıllık stand-by anlaşması üzerinde uzlaştıkları bildirildi.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamaya göre, geçen ay kredi talebinde bulunan Arjantin hükümeti ile IMF heyeti, 3 yıllık stand-by anlaşmasında mutabakat sağladı.

IMF Yönetim Kurulu'nun onayına sunulacak anlaşma, para birimi son dönemde büyük değer kaybeden Arjantin'e 50 milyar dolar kredi verilmesini öngörüyor.

Ülkenin büyük bölümü dolar cinsinden olan borçlarını ödemesine imkan tanıyacak kredi, IMF'nin onayladığı ekonomik programa uyulması şartını taşıyor.

Arjantin pesosunun bu yıl dolar karşısında yüzde 25 civarında değer kaybetmesi, ülkeyi yeni bir ekonomik krizin eşiğine getirmişti.

Arjantin Merkez Bankası, pesodaki değer kaybının önüne geçmek için art arda faiz artırımlarına giderek politika faizini yüzde 40'a çıkarmıştı.

Stand-by anlaşması nedir?

IMF'nin ihtiyaç duyan üyelerine finansal destek vermek amacıyla yaptığı anlaşmalar, stand-by anlaşması olarak adlandırılıyor.

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