İnce: 5 vakit namaz kılmıyorum
Cumhuriyetçi Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Kahramanmaraş'ta yaptığı konuşmasında 15 yaşından beri her gün cuma namazı kıldığını söyledi.
İnce, "Ben beş vakit namaz kılıyorum falan değilim ama her gün Allah'a şükür, 15 yaşından beri cuma namazı kılıyorum. Saklı gizli bir şey değil ki bu. Seçim dönemi yaptığım bir iş de değil. Arada bir de sabah namazı kılarım" dedi.
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