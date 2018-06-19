Facebook Twitter Rss

İnce: 5 vakit namaz kılmıyorum

İnce: 5 vakit namaz kılmıyorum.10282
  • Giriş : 19.06.2018 / 09:42:00

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, ilginç bir gafa imza attı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Cumhuriyetçi Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Kahramanmaraş'ta yaptığı konuşmasında 15 yaşından beri her gün cuma namazı kıldığını söyledi.

İnce, "Ben beş vakit namaz kılıyorum falan değilim ama her gün Allah'a şükür, 15 yaşından beri cuma namazı kılıyorum. Saklı gizli bir şey değil ki bu. Seçim dönemi yaptığım bir iş de değil. Arada bir de sabah namazı kılarım" dedi.

TÜRKİYE

Beşiktaş, Rafael ile imzaya çok yakın!

Şırnak'ta patlama: 1 şehit, 2 yaralı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

CHP, 24 Haziran'da plajları kapatıyor

CHP, 24 Haziran'da plajları kapatıyor

CHP'li belediyelerin 24 Haziran'da plajları kapatacağı öğrenildi.

CHP'li Tanrıkulu hakkında fezleke hazırlandı

CHP'li Tanrıkulu hakkında fezleke hazırlandı

CHP'li Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında fezleke hazırlandı.

 

Erdoğan açıkladı! Asker devriyede

Erdoğan açıkladı! Asker devriyede

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menbiç ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu.

İnce'den Çiller mesajı!

İnce'den Çiller mesajı!

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Çiller ile ilgili açıklama yaptı.

 

Kılıçdaroğlu'ndan Baykal'a ziyaret

Kılıçdaroğlu'ndan Baykal'a ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Deniz Baykal'a ziyaret etti.

Demirtaş kararını açıkladı

Demirtaş kararını açıkladı

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Demirtaş, HDP'nin ikinci tur kararını açıkladı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Farid Farjad Haber Aktüel'e konuştu

Farid Farjad Haber Aktüel'e konuştu

Dünyaca ünlü keman virtüozu Farid Farjad'dan Haber Aktüel'e çok özel açıklamalar.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya