İnce, balkon konuşması yapacak mı?
Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin seçildiği takdirde balkon konuşmasını Ankara'daki ilk Meclis binasında yapacağı öğrenildi.
İstanbul'da gazetecilerle bir araya gelen CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce seçilmesi durumunda kendisinin de balkon konuşmasına benzer bir seslenişinin olacağını bu konuşmanın adresinin de Ankara'daki ilk Meclis binası olacağını söyledi.
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, İstanbul'da ulusal gazete, televizyonlar ve haber sitelerinin genel yayın yönetmenleri ile kahvaltılı toplantıda bir araya geldi.
Muharrem İnce'nin yaklaşık 1,5 saat süren toplantıda verdiği mesajlardan bazı önemli satırbaşları şunlar;
ÖNCE VATAN YERİNE ÖNCE ADALET
-IŞİD, PKK ve FETÖ ile amansız mücadele edeceğiz. Adil bir yargının Türkiye'nin birinci sorunu olduğunu düşünüyorum. Askerde her yerde "Önce Vatan" yazar halbuki "Önce Adalet" dememiz lazım. Yargı adil değilse o ülke vatan olmaz.
AKŞENER'İN YARDIMCISI OLURUM
-Meral Akşener Cumhurbaşkanı seçilirse seve seve yardımcısı olurum, ben de seçilirsem aynı teklifi onlara yapacağım kabul ederse de çok memnun olurum.
KANDİL İŞİ SEÇİME YÖNELİK
-Kandil sınırdan 140 km içeride, seçim öncesi yapılan bu iş seçime yönelik bir iştir. Kandil'e böyle bir planla girilebilmesi mümkün değildir. Bölgeyi bilen bir emekli generalle konuştum. Ya İran'la işbirliği yaparak oraya doğudan girmek gerekir ya da Irak tarafından. Şu anda orada görev yapan askerlerin moralini de bozmak istemem bu nedenle ama seçim öncesi bunları konuşmaları da göstermelik işlerdir...
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