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İnce, bayram namazını köyünde kıldı

İnce, bayram namazını köyünde kıldı.26540
  • Giriş : 15.06.2018 / 09:02:00

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, bayram namazını köyündeki camide kıldı.

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CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Ramazan Bayramı'na memleketi Yalova'nın Elmalık köyünde girdi. Sabahın erken saatlerinde evinden çıkıp camiye yürüyen İnce, hemşehrilerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Elmalık Köyü Camisi'nde kıldığı namazın ardından cami çıkışında köylülerle tek tek bayramlaşan İnce, köy mezarlığına giderek babası Şerif İnce'nin mezarında dua okudu. İnce mezarlık ziyaretinin ardından annesi Zekiye İnce'nin evine giderek burada ailesi ile bayramlaştı.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan İnce, "Bizde bayramlarda bu geleneksel sıra olayı vardır. Herkes birbirinin doğum tarihini bilir zaten. Sadece yabancılar varsa onlarda hata olur. Yoksa köylülerde bir hata olmaz. Herkes yaşına bakar. Yaşı geldiği zaman sıraya girer, bayramlaşır. En son 7-8 yaşındaki çocuklar, köyün ihtiyarı en başta oturur. Bu seremoni, bu gelenek hiç değişmedi benim için. Sadece bir kez askerdeyken katılamadım. Onun haricinde hep buradaydım. İnşallah yarın Cumhurbaşkanı olduğumuzda da aynı şekilde devam edeceğiz, onu bozmayacağız. Ben bütün milletimizin, Müslümanların bayramlarını kutluyorum. Nice güzel bayramlar diliyorum. Bayramda ağız tanını bozmayalım ama akşamüzeri saat 18.00'de mitingimiz var. Arife günü bana söylenenlere akşamüzeri gerekli cevabı veririm" dedi.

Hürriyet

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