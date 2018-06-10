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İnce: Benim derdim kavga değil fabrika

İnce: Benim derdim kavga değil fabrika.18325
  • Giriş : 10.06.2018 / 14:07:00

Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili açıklama yaptı.

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Sepet Beşik

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kavga etmek istemediğini, derdinin ekonomi olduğunu belirtti.

Muharrem İnce'nin Esenyurt'ta yaptığı konuşmasından satır başları:

"Memleketi batırıyorlar, kamyon duvara çarpmak üzere. Bu yorgun adamı değiştirmemiz lazım."

"Sizden bir isteğim var, Erdoğan bana çırak diyor ya, desin önemli değil, zaten o herkesle, dünyayla kavga ediyor. Benim derdim kavga değil, fabrika. Benim derdim AVM'lerde asgari ücrete ezdirilen çocuklar var ya onları adam gibi yaşatmak. Sayın Erdoğan madem ekonomiyi biliyorsun, madem ki ekranlarda aleyhime atıp tutuyorsun. Ben diyorum ki istediğin bir kanalda milletin karşısında 81 milyon karşısında, çık karşıma diyorum."

"Emin olun ki bir kriz kapıda. Bunu yeni taze bir kanla aşarız. Bir taze kan güven veren, güçlü bir taze kan ve sağlam bir kadro. Geleceğe umutla bakacağız. Size gülümsemeyeği öğreteceğim yeniden. Size huzur vaat ediyorum, barış vaat ediyorum."

"Size bir hayalimi daha söyleyeyim. Bir milletvekili arkadaşım, karton toplayan çocuk görmüş. Çocuğa hayalini sormuş, "En büyük hayalin ne" demiş, karton toplayan çocuk  "Abi büyük karton bulmak istiyorum, büyük kartonda çok para var" demiş. Çocuğu görüyor musunuz? Ben size bir şey söyleyeyim mi, ben sizin çocuklarınıza güzel hayaller kurduracağım."

"Aranızdan ayrılmadan önce, bu gece mübarek bir gece. Kadir Gece'nizi de şimdiden kutluyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum, kendimi size emanet ediyorum. Sağ olun, var olun, çok teşekkür ediyorum"

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