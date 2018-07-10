Facebook Twitter Rss

İnce, Çarşamba günü açıklayacak

İnce, Çarşamba günü açıklayacak.15462
  • Giriş : 10.07.2018 / 08:26:00

Muharrem İnce'nin Çarşamba günü önemli açıklamalarda bulunacağı öğrenildi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

24 Haziran seçimlerinin ardından karışan Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni gelişmeler yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Muharrem İnce'nin Çarşamba günü çarpıcı açıklamalar yapacağı bildirildi.

Egepostası'nda yer alan habere göre CHP 'de Merkez Yürütme Kurulu'ndan (MYK) Olağanüstü kurultay yönünde karar çıkmaması üzerine noter tasdikli imza toplama hareketi başlatma kararı alan Muharrem İnce 'yi destekleyen gruptan edinilen bilgilere göre, CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce 'nin çarşamba günü seçim sürecinde yaşadıklarını kamuoyuyla paylaşacağı iddia edildi.

İddiaya göre, CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce , televizyonlara çıkarak, neden açıklama yapmadığını, seçim kampanyasını nasıl götürdüğünü, Genel Merkez'in kampanya sürecinde ona yeterli desteği vermediğini ve bu nedenle yalnız kaldığını anlatacak.

KILIÇDAROĞLU'NUN KARŞISINA BİR DAHA ÇIKMAM DEMİŞTİ...

CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce 'nin çarşamba günü yapacağı iddia edilen açıklamada, daha önce CHP Lideri Kemal Kılıçaroğlu'nun karşısına çıkmayacağını açıklamasına karşın neden daha sonra geri adım atarak 'Örgüt işini bilir' dediğini, niye imza hareketine destek verdiğini ayrıntılarıyla anlatacagi kaydedildi.

24 Haziran seçimlerinin ardından seçimi kaybeden CHP 'de başlayan Olağanüstü kurultay toplanması ve Genel Başkan değişimi taleplerini dile getiren İnce taraftarlarının bugün başlatacakları noter tasdikli imza toplama hareketini hafta ortasına (Çarşamba ya da Perşembe günü) ertelemelerinin nedeni de ortaya çıkmış olacak.

İMZA HAREKETİNİN BAŞLANMASİ TALİMATINI VERECEK İDDİASI

Muharrem İnce'yi destekleyenlerin iddiasına göre İnce'nin Çarşamba günü seçim sürecinde yaşadıklarını ve neden imza hareketine destek verdiğini açıklamasının ardından kendisini destekleyenlere 'İmzaları toplayın' şeklinde çağrıda bulunacağı ve tüm Türkiye'deki CHP örgütlerinde Olağanüstü kurultay toplanması yönünde ortak imza hareketi başlatacağıda kaydedildi.

TRT

Erdoğan'a o vekalet edecek

İlaç fiyatları için karar Cumhurbaşkanı'nın

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Yeni kabine bugün yemin edecek!

Yeni kabine bugün yemin edecek!

Yeni kabine üyeleri bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin edecek.

Erdoğan'a o vekalet edecek

Erdoğan'a o vekalet edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a vekalet edecek isim belli oldu.

 

AK Parti'den bedelli için açıklama

AK Parti'den bedelli için açıklama

AK Parti hükümetinden bedelli askerlik ile ilgili açıklama geldi.

Kılıçdaroğlu'ndan taziye mesajı!

Kılıçdaroğlu'ndan taziye mesajı!

CHP lideri Kılıçdaroğlu, kazada hayatını kaybedenler için mesaj yayınladı.

 

AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım

AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım

AK Parti, TBMM Başkanlığı adayını Binali Yıldırım olarak açıkladı.

Başbakan Yıldırım yemin etti

Başbakan Yıldırım yemin etti

Başbakan Binali Yıldırım, TBMM'de milletvekilliği yemini etti.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

ABD'nin bilindik isimlerinden Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya