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İnce, cezaevinde Demirtaş'ı ziyaret etti

İnce, cezaevinde Demirtaş'ı ziyaret etti.16189
  • Giriş : 09.05.2018 / 14:02:00

Muharrem İnce, cezaevinde HDP eski lideri Demirtaş'ı ziyaret etti.

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Büyüyen Beşik

Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, cezaevinde Halkların Demokratik Partisi eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ı, tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, bugün Edirne İstasyon Meydanı'nda saat 16.00'da düzenleyeceği miting için kente geldi. Kara yolu ile kente gelen İnce, şehir merkezine girmeden kent dışında bulunan Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na giderek, burada 4 Kasım 2016 gününden beri tutuklu bulunan HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti.

Muharrem İnce'nin ziyareti öncesi cezaevine yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta jandarma ekipleri tarafından kontrol noktası oluşturuldu. Jandarma ekipleri karayolunu trafiğe kapatarak geçişlere izin vermedi. Sadece görüş listesinde adı bulunan avukatlara izin verildiği belirtildi.

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