İnce'den 81 ile teşekkür ziyareti
Seçimlerde beklenen başarıyı gösteremeyen Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 81 ile teşekkür ziyaretine çıkıyor. İnce, açıklamayı sosyal medyadan duyurdu.
İnce, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından bir paylaşımda bulundu.
İnce paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Hepimizin Cumhurbaşkanı” adayı olarak tüm Türkiye ile buluşmak, kucaklaşmak, teşekkür etmek için seçim öncesinde gidemediğim illerden başlayarak 81 vilayete gideceğim."
NTV
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