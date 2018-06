İnce'den Çiller mesajı!

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, eski Başbakan Tansu Çiller ile ilgili açıklama yaptı ve Erdoğan'a Çiller üzerinden yüklendi.Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cami eleştirisine yanıt verdi. İnce, "Bir camiye fotoğraf çektirmeye gitmiyoruz, ibadete gidiyoruz... Sana mı soracağım camiye giderken?" dedi.Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Kahramanmaraş 'ta miting düzenledi.İnce'nin konuşmasından satır başları; Dolarla kavga etti, dolar yükseldi, euro ile kavga etti, euro yükseldi, İnce ile kavga ediyor, İnce yükseliyor.AK Partili anneler size sesleniyorum, fizik öğretmeni Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığında onlara iyi eğitim vereceğiz.İnsan gücümüzü atıl olmaktan çıkaracağız. Denizlerimizi daha çok kullanacağız. Gençlerimiz geleceğe umutla bakacak. Fabrikalarımızın bacaları tutacak. Bunları bir yorgun adam yapamaz. Doları 1,30'dan alıp 4,75'e getirmiş biri lazım. Türkiye'ye taze bir kan lazım.Size kavga değil, geleceği anlatıyorum. Uzay turizminden, uzay madenciliğinden söz ediliyor. Büyük değişimler oluyor onları yakalayamazsak, yüzyıl fakir kalacağız. Erdoğan diyor ki: Dindar ve kindar nesil yetiştireceğim. Benim buna itirazım var, dindar nesli aile yetiştirecek.Muhafazakar aile çocuğuma daha fazla din dersi istiyorum derse devlet olarak bunu vereceğiz. İstemeyene de vermeyiz. Bütün çocuklara yabancı dil öğreteceğiz, bütün çocuklara matematik öğreteceğiz.Ben meydanlarda hak hukuk adalet diyorum, biri de çıkmış meydanlarda çay kek oralet diyor.İki tane yalan göstereyim size, yani bu millete bu yalanları bu kadar rahat söyleyen birisi ekonomi konusunda da her türlü yalanı rahat söyleyebilir.Bir general Erdoğan'ın yemeğine gidiyor. İftar sofrasını iftira sofrasına dönüştürüyor. Beni eleştirirken general alkışlayamaz. Onu hemen emekli ederim. Benim cumhurbaşkanlığımda ben Erdoğan'ı eleştirirken, general beni de alkışlayamaz. Erdoğan orduyu överse alkışlayabilir ona itirazım yok. Allahtan korkmaz kuldan utanmaz bir yalancı bu. Konuşmasında beni eleştiriyor bu konuda bile yalan söylüyor.Kıraathane kuracağım dedi, menüyü zenginleştiriyor. Kendi söylediğini bir gün sonra inkar ediyor.Dün İstanbul mitinginde seçim yaklaştı Muharrem İnce camilerden çıkmıyor diyor. Senin diyor seçimden önce camilerde bir fotoğrafın var mı diyor. Bir camiye fotoğraf çektirmeye gitmiyoruz, ibadete gidiyoruz. İki camiye gitmemden niye rahatsız oluyorsun sen. Camiden çıkmıyor falan yalan. Ben beş vakit falan namaz kılıyor değilim, 15 yaşımdan beri Cuma namazı kılıyorum.Putin anısını anlattı. Putin ona büyük devletlerin büyük sarayı olur demiş. Rusya bizim kuzey komşumuzdu, Rusya şimdi güney komşumuzdu. Erdoğan'a da gaz veriyor sen diyor sarayında oyalan. Erdoğan, Putin seni kekliyor. Kendine 2 milyar dolara saray yaptırdı bunu da Putin üzerinden devşiriyor.Madem sen ekonomistin, madem ustasın, Erdoğan çık karşıma bir televizyonda. Benimle televizyona çıkıp bana reyting yaptırmazmış. Ben de sordum arkadaşlara kim fazla izleniyor diye. Erdoğan'ın dört katı izlenmişim. Sen yalan söylüyorsun, kozmik odaya milleti sokuyorsun, FETÖ'nün kan kardeşisin, Çankayı bırakıp saraylarda oturan sensin, diyorum ki gel karşıma geç.Hava durumu bile Erdoğan'dan fazla izlenmiş. Erdoğan'a diyorum ki gel de benimle bir televizyona çık havan olsun. Karşıma gelmiyor uzaktan konuşuyor. Bir de kibir var. Erdoğan bu kibiri bırak, karşıma çık. Ben garibanların temsilcisiyim, sen saraylıların temsilcisin.Tarımı hayvancılığı kendi kendine yeten yedi ülkeden birisiydik, perişan ettin çitçiyi, hayvancıyı.Benim dönemimde yurtlarda büyüyen kimsesiz çocuklar var. Bu çocuklar 18 yaşına kadar devlet gözetiminde 18'inden sonra sokağa atılıyor. Eğer 81 milyonluk devlet o kimsesiz çocuklarına bakamıyorsa yazıklar olsun bize. O çocukları 18 yaşını doldurduklarında hemen kadroya alacağım.Türkiye'de iktidar değişti mi hemen makbul insanlar da değişiyor. Benim cumhurbaşkanlığımda 81 milyon makbul insan olacak. Hiçbir ayrımcılık olmadan. Ev kadınlarıyla ilgili bir çalışma yapıyoruz, onları çalışma yaşamına sokabilmemiz için çocuk bakımını yapmamız lazım. Onun için her mahalleye bir kreş açacağız. O kreşlerde de sadece kadınları çalıştıracağız. Bunu birlikte başaracağız. Her gittiğim yerde gençlerin ve kadınların çok olduğunu görüyorum.Devletten yardım alan vatandaşlarımız var, bu parayı devlet alıyor. Benim dönemimde hırsızlık olmayacak, milletin çok çok parası olacak. Dün ben buraya bir uçakla geldim, parayı sizin bağışlarınızdan buldum. Dün Erdoğan, üzerinde Türkiye Cumhuriyeti yazan uçakla geldi. Devletin uçağı, devletin helikopterini kullanarak geliyor Erdoğan. Kanun seçime 10 gün kala devletin uçağını kullanamazsın diyor.Dün bir baktım eski başbakanlardan Tansu Çiller de oraya gitmiş. Şimdi Erdoğan diyor ki, sürekli 90'lara dönmekten bahsediyor. 90'ların simgesi orda, sürekli geçmişi kötülüyor Tansu Çiller'den medet umuyor. O zaten başarılı olsaydı, partisinin kalkındırırdı. Özetini söyleyeyim mi: Tarzan zorda.Ama sakın ha sakın, şımarıklık yok. Bu yorgun adam milletin derdini çözemez.NTV