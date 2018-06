İnce'den ekonomik kriz uyarısı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, ekonomiye dair önemli açıklamalarda bulundu ve ekonomik krizin kapıda olduğunu belirtti.CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, İstanbul'daydı. İnce, "Ben Türkiye'nin zencisiyim, yenilikçiyim" dedi. Ekonomik krizin kapıda olduğunu söyleyen Muharrem İnce kendisini sosyal medyadan eleştiren Danıştay hakimine de tepki gösterdi.Seçim çalışmaları kapsamında Bağcılar'da miting düzenleyen CHP 'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim otobüsünden halka hitap etti."Muharrem İnce muhafazakarlardan oy alamaz, Bağcılar'da miting yapamaz" diyenlere seslenen İnce, "Gelsin görsün. Bu ülkenin başörtülüleri de kardeşim başı açıkları da kardeşim. 81 milyonun Cumhurbaşkanı olmak istiyorum" dedi.CHP milletvekillerinin kendisini aday gösterdiğini ama 4 Mayıs'ta altı ok rozetini çıkardığını ve yerine Türk bayrağı taktığını hatırlatan İnce, CHP 'nin, AK Parti 'nin, MHP 'nin, İYİ Parti'nin, Saadet Partisi'nin, HDP 'nin seçim vaatleri olduğunu, bazı projelerin hoşuna gittiğini, başka partilerin projesi de olsa memleketin yararınaysa o projeleri de yapacağını söyledi.2018 yılında başarılı olmak için iyi eğitilmiş gençlere ihtiyaç olduğunu vurgulayan İnce, sözlerine şöyle devam etti:"Bu iyi eğitilmiş gençler, dindar mı olacak kindar mı olacak? Dindar olup olmamasına ben karışamam ona aile karar verir. Ama kindar nesil istemem, sevgi dolu nesil isterim. Allah'ın izni milletimizin isteğiyle Cumhurbaşkanı olduğumda, din eğitimi nasıl olacak anlatayım. Erdoğan'ın dediği gibi olmaz. Polisiye tedbirle ekonomi düzelmez. Zorla dindar nesil, kindar nesil olmaz. Veli okula geldi, dedi ki 'Ben muhafazakar birisiyim. 1,2 saat din dersi bana yetmez. Ben çocuğuma fıkıh, hadis, kelam, siyer bunları da aldırmak istiyorum.' Hay hay baş üstüne. Seçmeli olarak bu dersleri vereceğiz kaç saat istiyorsa. Öbürü geldi dedi ki 'Ben zorunlu din dersi istemiyorum.'. Hay hay sen de girmezsin. Eğitimde zorlama yapmayacağız."Cumhurbaşkanı olduğunda tüm partilerden eğitimcileri bir araya getirerek, eğitim konusunda uzlaşma sağlayacaklarını anlatan İnce, sağlayacakları uzlaşı ile 50 sene eğitim tartışması olmayacağını dile getirdi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın kendisine hitaben söylediği "Sen yerli otomobile karşısın" sözlerini hatırlatan İnce, "Hayır değilim ama sen otomobil teknolojisini 30 yıl geriden takip ediyorsun. Yani ben elektrikli otomobil diyorum, o benzinli otomobil diyor. Erdoğan, otomobilin kaportasına talip, ben otomobilin beynini yapmak istiyorum. Nanoteknoloji diyorum, uzay madenciliği, kuantum diyorum" diye konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın projelerine değinen İnce, "Cumhurbaşkanı adayı olarak park, stad, kıraathane açmak benim görevim değil. Onları gitsin belediye başkanları yapsın. Uzay üssü kuracaksın, hayallerin büyük olacak." dedi.AK Partililere seslenen Muharrem İnce. "Meydanlarda diyor ki 'camileri yıkıyor' diyor. Doğru söylüyor. Bayram geldi şimdi deterjanla camileri yıkıyorlar. Meydanlarda yalan yanlış bilgilerle insanları kandırmaya gerek yok. 'Köprüyü yıkacakmış' diyor. Kim dedi sana 'yıkacak' diye? Sen pahalıya yaptın, o ayrı mesele. Onun hesabını sorarım. 'Sarayı yıkacakmış' diyor. Saraydaki zihniyeti yıkacağım. Sarayı niye yıkayım? " diye konuştu.Erken seçim kararına değinen Muharrem İnce, sözlerine şöyle devam etti:"Size bir soru. Ne oldu da birden bire erken seçim kararı aldı? Neden? Kriz kapıda, ekonomik kriz. Erdoğan bu ekonomik krizi atlatamaz. Neden atlatamaz söyleyeyim? Bütün dünya ile kavgalı. Türkiye içinde kavgalı. Türkiye'de mahkemelere Avrupa, Amerika, dünya güvenmiyor. Türkiye'de yargıya güvenmiyorlar. Türkiye'de demokrasi olmadığını biliyorlar. Türkiye'ye, bu büyük sorunların içinde yeni taze bir kana ihtiyaç var. Dış dünyaya güven verecek, Türkiye'ye demokrasiyi yeniden getirecek taze bir kana ihtiyaç var. Onun için Erdoğan gelirse, bu krizi atlatamaz. Türkiye'yi karanlık günler bekliyor. Dolar 8-10 lira olursa şaşırmayın. Dünyanın bütün ülkelerinde ne zaman buhranlı dönemler olmuşsa, uzun süre o ülkeyi yönetenler değiştirilmeden buhran atlatılmamış. Değiştirmekte fayda var."İnce, hiç kimseyi ötekileştirmeyeceklerini, kimsenin kıyafetiyle uğraşmayacaklarını ifade etti.Türkiye'de 100 kadından 32'sinin çalıştığını, her mahalleye bir kreş kurarak bunu iki katına çıkaracaklarını anlatan İnce, her semte günlük engelli bakım evi veya yaşlı bakım evi kuracaklarını söyledi.Mitinge katılan bir vatandaşın taşığı "askeri öğrencilere özgürlük" pankartını gören İnce, " Buradan söyleyeyim erden ve askeri öğrenciden darbeci olmaz. Tepedeki darbecilere, rütbeli darbecilere hesap sor öğrenciden, çocuktan ne istiyorsun? Merak etmeyin, canınızı sıkmayın 15 gün kaldı" dedi.Muharrem İnce'nin Bağcılar'dan önce Esenyurt'ta yaptığı konuşmasından satır başları:"Benim rakibim bir beyaz Türk. İşi düzgün, cukka sağlam, sarayda yaşayan bir beyaz Türk. Karşısında da bu milletin zencisi var. Zencisi benim, beyaz Türk'ü o. Bana 'gariban' diyor. Doğru. Ben garibanların adayıyım doğru." dedi.Seçim çalışmaları kapsamında Esenyurt Meydanı'nda düzenlenen mitingde İnce, 24 Haziran'da milletin sandığa gideceğini, meydanlarda iş, aş, ekmek, gelecek, eğitim dediğini anlattı.İnce, "Bir de rakibim var benim. Benim rakibim, zengin mi zengin, varlıklı mı varlıklı. Uçakları, örtülü ödeneği, valileri var. Her şeyi var ama projesi yok. 16 yıldır Türkiye'yi yönetiyor, 40 gündür 3 tane proje açıkladı. Stad yapacakmış, park yapacakmış, kıraathane açacakmış. Sen Esenyurt'a belediye başkanı mı oluyorsun, Türkiye'ye Cumhurbaşkan mı oluyorsun? Projelere bak. 'Stad yapacağım, park yapacağım, kıraathane yapacağım.' Bedava kek yiyeceksiniz. Üzümlü kek var, çikolatalı var. 'Ustayım' diyordu, meğer kek ustasıymış." ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde gençlere iş bulacağını, fabrika kuracağını, çocukları eğiteceğini anlatan İnce, "Bazen düşünüyorum. Acaba diyorum Erdoğan, kapıdaki ekonomik krizi görüyor, 'bu ekonomik krizle ben uğraşmayayım, İnce uğraşsın' diye, bilerek bana Türkiye'yi mi teslim ediyor? Ama merak etmeyin çok sağlam bir ekibim var. Çok nitelikli ekonomistler var yanımda. Bir büyük kadro var, bu gemiyi limana rahatlıkla yanaştıracağız hiç merak etmeyin" diye konuştu.23 Haziran'da yapmayı planladıkları Büyük İstanbul Buluşması'na 2 milyon kişinin katılmasını istediğini ifade eden İnce, şöyle devam etti:"Benim rakibim kim? Benim rakibim bir beyaz Türk. İşi düzgün, cukka sağlam, sarayda yaşayan bir beyaz Türk. Karşısında da bu milletin zencisi var. Zencisi benim, beyaz Türk'ü o. Bana 'gariban' diyor. Doğru. Ben garibanların adayıyım doğru. Rakibim beyaz Türk, sarayında beyaz çay içiyor. Ben sizin gibi siyah çay içiyorum. Onun için o beyaz Türk, ben zenci. Bütün televizyonlar, gazeteler onun. O manşetleri atıyor ben manşetlere karşı savaşıyorum. Onun yanında medya var, benim yanımda millet var. O artık eskisi gibi değil. O saraylı, o fakirlik günlerini unuttu. O, pahalı elbiseler, pahalı saatler, pahalı uçaklar, pahalı helikopterler, onlarla yaşıyor. Milletin evladı benim, halk çocuğu benim."Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe'nin "Burayı kaybedersek Mekke'yi kaybederiz" sözlerini hatırlatan İnce, "Doğrusu şu; 'Esenyurt'u kaybedersek, cukkayı kaybederiz' diyor. Geç onları. Mekke, Müslümanların kutsal yeri, senin tekelinde mi orası? Kimsin sen?" diye konuştu.AK Parti'nin İsrail politikasına değinen İnce, sözlerine şöyle sürdürdü:"Mavi Marmara'da insanlarımız yaşamlarını yitirdi. Sonra çıktı onlara ne dedi? 'Bana mı sordunuz giderken' dedi. İsrail ile gizli anlaşma yaptılar mı? Yaptılar. İsaril'den tohum almaya devam ediyorlar mı? İsrail'le petrol taşımacılığı yapıyorlar mı? Şu anda bir Filistinli, Türkiye'ye gelmek istese, Filistinli vize alacak ama bir İsrailli gelmek istese vizesiz geliyor. Seçim yaklaştı mı bunlar bu numaraları çok çekerler. Bu klasik numaralara aldırmayın. Daha önce söylemiştim meydanlara gelip elinde Kuran ile nutuk atıyorsunuz. Hepimiz elhamdülillah Müslümanız. Ben de söyledim o zaman. 'Elinde Kuran, dilinde yalan, kursağında haram, meydandaki Erdoğan' dedim. Kimse bize Müslümanlık taslayamaz, Müslümanlığı bunlardan mı öğreneceğiz? AK Parti 'den sonra mı Müslüman olduk biz? Bunlar ayıp şeyler. meydanlarda bunlar konuşulmaz. İş konuşulur, aş konuşulur."Millete stadyum, park, kıraathane vaat etmediğini dile getiren İnce, "Benim size vaadim bereket fışkıran topraklar, bacaları tüten fabrikalar. Bedava kek yemek isteyenler Erdoğan'a oy versin. Fabrikada iş isteyenler bana oy versin." dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen günkü bir konuşmasında "Ben, tek parti döneminde 75 kişilik sınıflarda okudum" sözünü hatırlatan İnce, "Tek parti dönemi, 1950’de bitti. Erdoğan 1954 doğumlu. Doğmadan kaç sene önce ilkokula gitmiş. Ben de rahmetli babama biraz kızdım, bana beni doğmadan niye okula göndermedin diye?" ifadelerini kullandı.Muharrem İnce, sözlerini, "Emin olun ki bir kriz kapıda. Bunu yeni taze bir kanla aşarız. Bir taze kan, güven veren güçlü bir taze kan ve sağlam bir kadro. Geleceğe umutla bakacağız. Size gülümsemeyi öğreteceğim. Yeniden size huzur vadediyorum, barış vadediyorum." diye tamamladı.Meydandaki vatandaşların Kadir Gecesi'ni kutlayan Muharrem İnce, daha sonra beyaz güvercin uçurarak mitingini tamamladı.NTV