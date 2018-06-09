İnce'den Erdoğan'a İnönü yanıtı!
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Erdal İnönü ile ilgili açıklamasına Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'den cevap geldi.
Sakarya mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Rahmetli Erdal İnönü için FETÖ'cü dedi. Arkasından gelsinler konuşalım diyor. Erdal İnönü gelemez ama istersen sen gidebilirsin onun yanına" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen Muharrem İnce, "Erdal İnönü gelemez ama istersen ben çıkarım karşına. İstediğin kanalda, istediğin zaman cesaretin varsa çık karşıma" dedi.
Muharrem İnce'nin konuşmasından satır başları şu şekilde;
"Rahmetli Erdal İnönü için FETÖ'cü dedi. Arkasından gelsinler konuşalım diyor. Erdal İnönü gelemez ama istersen sen gidebilirsin onun yanına"
"Ben kaybedersem bırakacağım ama bir şartım var gel karşıma ben seninle ekonomi konuşmak istiyorum. Sen 51.79'la Cumhurbaşkanı seçildin. Peki bunun altında oy aldığında sen siyaseti bırakacak mısın? Ben iddialı adamları severim madem meydan okuyorsun ben de sana meydan okuyorum. Meydan boş değil her kuşun eti yenmez"
"Türkiye'nin büyük sorunları yorgun bir adam çözemez taze kan lazım. Ekibim hazır, her konuda donanımlı bir ekiple Türkiye'yi 1 yıl içinde düze çıkaracağız"
NTV
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