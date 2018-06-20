İnce'den flaş Kandil açıklaması!
Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Kandil operasyonu ile ilgili açıklama yaptı ve seçim öncesi operasyona girişilmesini eleştirdi.
İstanbul'da gazetecilerle bir araya gelen CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı İnce, "Kandil sınırdan 140 km içeride seçim öncesi yapılan bu iş seçime yönelik bir iştir. Kandil'e böyle bir planla girilebilmesi mümkün değildir" dedi. Seçilmesi durumunda balkon konuşması yapmayacağını belirten İnce "Konuşmamı birinci Meclis'te yapacağım" ifadesini kullandı.
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, İstanbul'da gazetecilerle kahvaltılı toplantıda bir araya geldi.
İnce 1,5 saat süren toplantıda şu mesajları verdi:
"IŞİD, PKK ve FETÖ ile amansız mücadele edeceğiz. Adil bir yargının Türkiye'nin birinci sorunu olduğunu düşünüyorum. Yargı adil değilse vatan olmaz. Partiyle bir sorunum yok, ben yüzde 50+1 için uğraşıyorum. Parti içi meselelerle ilgili değilim. Genel başkanlıkla ilgili tartışmalar enerjimi düşürür, kendimi Çankaya'ya odakladım. Parlamenter sisteme notum 70, cumhurbaşkanlığı sistemine notum 5. 70'i 95 yapabiliriz. Seçilir seçilmez hemen Avrupa turu yapacağım.
Kabine için görüştüğüm insanlar oldu. Seçilirsem konuşmamı birinci Meclis'te yapacağım. Balkon konuşması yapmayacağım. Akşener seçilirse yardımcısı olurum, ben de seçilirsem aynı teklifi onlara yaparım. Kandil sınırdan 140 km içeride seçim öncesi yapılan bu iş seçime yönelik bir iştir. Kandil'e böyle bir planla girilebilmesi mümkün değildir."
"KAZANMA OLASILIĞIMI YÜKSEK GÖRÜYORUM"
Çıkışta kısa bir açıklama yapan İnce şunları söyledi: "Başbakan'ın konuşması verilip benim konuşmam verilmedi. Türk medyası sınıfta kaldı. Bu seçim sonucunda 81 milyon kazanacak. Kaybeden anket şirketleri ve ne yazık ki Türk medyası olacak. En özgür en mutlu kesim de medya olacak. Talimatla manşet atılmayacak. Talimatla televizyona çıkılmayacak. TRT asla Muharrem İnce'nin borazanı olmayacak. Olağanüstü bir değişim süreci yaşıyor Türkiye.
İstediği bir televizyonda ekonomiyi, tencereyi, geçim sıkıntısını tartışmak üzere Erdoğan'ı davet ediyorum. Aracıya gerek yok, yüz yüze konuşalım diyorum.
Kazanma olasılığımı yüksek görüyorum. Olasılık üzerinden konuşmayayım Allah'ın izniyle bu iş oldu diyorum. Seçim sonuçlarını Ankara'da takip edeceğim."
Muharrem İnce'ye, TBMM Başkanvekili ve Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ile CHP Grup Başkanvekili Engin Altay eşlik etti.
NTV
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