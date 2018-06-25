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İnce'den ilk açıklama geldi

İnce'den ilk açıklama geldi.15462
  • Giriş : 25.06.2018 / 12:12:00

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'den ilk açıklama geldi.

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Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim sonuçlarının açıklanması sonrası ilk kez konuştu. İnce, ellerindeki tutanaklarla YSK'nın açıkladığı oranların aynı olduğunu ve seçim sonuçlarını kabul ettiğini söyledi.

İnce'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Beni kimse tehdit etmedi. Tehdit edecek adam da yeryüzüne gelmedi. Eşimi kaçırmışlar beni tehdit etmişler, bunlar birkaç şizofrenin çıkardığı bir şey.

15 milyon yurttaşımız bana oy verdi. Hedefimiz bunu 30 milyon yapmak. Bu kısa sürede 30 milyon yapılabilir. Bunun için uğraşacağım.

Sayın Erdoğan, lütfen artık bugünden sonra AK Parti Genel Başkanı gibi davranmayınız. Herkesi kucaklayınız. Bu gerginliğe son verin, herkesi kucaklayın.

Bu seçim ilan edilme biçiminden sonuçlarının açıklanmasına kadar adaletsiz bir seçim olmuştur. Seçime kan bulaşmıştır. Seçim sonuçlarına dönük açıklanmaya muhtaç noktalar bulunmaktadır. 16 Nisan'da hayır-evet bloku olarak şekillenme ortaya çıkmıştı. Hayır oyunun 16 Nisan'dan az olması açıklanmaya muhtaçtır. Oylara seçim sürecinde müdahale edildiğini gördük. Seçimde her sandıkta ıslak imzalı tutanak tutulur. Bizim için gerçek seçim sonuçları bu tutanaklarda yazandır. Bize ulaşan tutanaklarla YSK'nın açıkladığı oranlar arasında anlamlı bir farklılık yoktur. Seçim sonuçlarını kabul ediyorum.

Türkiye demokratik değerlerle bağını koparmıştır. Parlamenter sistemle bağını koparmıştır. Toplumsal barışımızı tehdit eden faktörler iş başında olmaya devam edecektir. Tam anlamıyla bir tek adam rejimine geçilmiştir. Geleceğimize dair her zaman büyük endişelerimiz olmaya devam edecek. Her 3 vatandaştan birinin onayını almış biri olarak tüm vatandaşların takdirini kazanma mücadelemi sürdüreceğim. Bize düşen söylediklerimizin takipçisi olmak ve seçimde yaşadığımız heyecanı büyüyerek devam ettirmektir. Türkiye Tayyip Erdoğan ve kadrolarıyla yaşamını sürdüremez. Yerel seçimlere kadar süreci çok iyi değerlendirmeliyiz. Kendi adıma beni aday yapan partime ve tüm seçmenlere dönük çıkaracağımız sayısız dersler bulunmaktadır. Eksikliklerimizi tamamlamak zorundayız. Bize düşen yanlışlarımızı düzeltmek olmalıdır. Birbirimize güvendiğimizde çok şeyler yapabileceğimizi bu seçim göstermiştir. Geleceğimizi kazanmak için herkesle birlikte olmaka devam etmeliyiz. Benim gündemim Türkiye'dir. 15 milyon insan bana güvenip oy vermiştir. Gençlerin payının çok yüksek olduğunu biliyorum. Sizlerin bana olan güveni devam ettiği sürece ben bu mücadeleyi sürdüreceğim. Aynı kararlılıkla bugünden itibaren çalışmaya devam edeceğim.

"CHP Genel Başkanlığı'na aday mısınız?" sorusunu yanıtlayan İnce, "Mücadele etmek için milletvekili olmak gerekmez. Siyasi kadrolarda bulunmuş insan onun yolunu bulacaktır" dedi.

NTV

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