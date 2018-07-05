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İnce'den jet cevap!

İnce'den jet cevap!.13963
  • Giriş : 05.07.2018 / 15:29:00

CHP'li Muharrem İnce'den CHP yönetimine ilk cevap geldi.

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Büyüyen Beşik

24 Haziran'da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonrası CHP fena karıştı. MYK toplantısı sonrası açıklama yapan CHP yönetimine, Muharrem İnce'den ilk yanıt geldi.

Muharrem İnce'ye, Bülent Tezcan'ın MYK'dan sonraki açıklamaları soruldu. İnce, "Partinin genel başkan yardımcısına basın yoluyla cevap vermem, kendisini ararım" dedi.

Bugün toplanan CHP MYK'sının ardından açıklama yapan CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, genel merkezin gündeminde kurultay olmadığını söylemişti.

İnce'ye kendisine destek veren İzmir Belediye Başkanı Aziz Koca'nın açıklamaları hatırlatıldığında, "Şimdiye kadar 30 destek açıklaması olmuş, sağ olsunlar. Ama parti içi meseleleri basın önünde konuşmam" dedi.

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