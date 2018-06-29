İnce'den kaçırılma iddiasına yanıt
Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak 24 Hazirann seçimlerinde yarışa katılan Muharrem İnce, hakkında çıkan 'kaçırıldı' iddiasına yanıt verdi.
İnce, "Seçim gecesi kaçırıldığım, tehdit edildiğim şeklinde sosyal medyada yapılan paylaşımlar da cumhurbaşkanlığı seçim hesabına yapılan bağışlarla okul, yurt yaptıracağım yönündeki paylaşımlar da doğru değildir." ifadelerini kullandı.
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, sosyal medyada kendisiyle ilgili yer alan bazı paylaşımlar üzerine Twitter'dan açıklamada bulundu.
Söz konusu paylaşımların doğru olmadığını belirten Muharrem İnce, şunları kaydetti:
"Seçim gecesi kaçırıldığım, tehdit edildiğim şeklinde sosyal medyada yapılan paylaşımlar da cumhurbaşkanlığı seçim hesabına yapılan bağışlarla okul, yurt yaptıracağım yönündeki paylaşımlar da doğru değildir. Bağışlarla okul, yurt yaptırmak hukuken mümkün değildir."
Seçim öncesinde Erzurum’a gitmek için program yapmış ancak gidememiştim. Önünüzdeki Çarşamba günü Erzurum’da olacağız. Seçim gecesi kaçırıldığım, tehdit edildiğim şeklinde sosyal medyada yapılan paylaşımlar da Cumhurbaşkanlığı Seçim Hesabına yapılan bağışlarla okul/yurt yaptıracağım yönündeki paylaşımlar da doğru değildir. Bağışlarla okul/yurt yaptırmak hukuken mümkün değildir!
NTV
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