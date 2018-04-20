Facebook Twitter Rss

İnce'den Kılıçdaroğlu için açıklama geldi

İnce'den Kılıçdaroğlu için açıklama geldi.16599
  • Giriş : 20.04.2018 / 15:45:00

Muharrem İnce'den CHP lideri Kılıçdaroğlu için açıklama geldi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partili vekil Muharrem İnce ile ilgili yaptığı açıklamasında 'Dertleştik ve gidiyorum' ifadesini kullandı.

Muharrem İnce'nin açıklamalarından satırbaşları:

Seçim bir erken seçim değildir bir panik seçimi kapkaç seçimidir. Oysa Türkiye’nin huzura ihtiyacı var. Türkiye’nin büyük uzlaşmaya ihtiyacı var.

Seçim bir çare olacaktır buna. Her gün bağıran herkesle kavga eden korku düzeni kuran demokrasiyi yerlerde süründüren bu zihniyetten hep birlikte kurtulacağız.

Referandumda yarattığımızı büyük uzlaşmaya ihtiyacımız var. Asıl metal yorgunluğu sayın cumhurbaşkanında var.

Sayın genel başkanımızla önümüzdeki süreçle ilgili görüşlerimizi paylaştık. Dertleştik ve gidiyorum.

Ben daha önce de söylediğimi gibi CHP genel başkanının doğal cumhurbaşka

nı adayı olması gerektiğini iletmiştim. Yine ilettim. O kendi takdiridir.

Salı günü PM toplantısı var. Orada görüşülecektir.

Sayın genel başkan bazı düşündüğü adaylarla ilgili bir anket çalışması yaptırdığını onu paylaşacağını söyledi.

Ben partimin yetkili kurullarının kararlarına saygı gösteririm. Partimi zora sokacak hiçbir şey yapmam.

Biliyorum kimler olduğunu ama bunları paylaşamam. Çok arkadaşımız vardır.

HÜRRİYET

Erdoğan'dan derbi açıklaması: Kumpas!

Ali Koç'tan derbi açıklaması: Yazık oldu

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

AK Partili vekil, CHP'li adayla dalga geçti

AK Partili vekil, CHP'li adayla dalga geçti

AK Partili vekil Mustafa Şentop, CHP'li aday Öztürk Yılmaz ile dalga geçti.

BBP'den Erdoğan'a destek geldi!

BBP'den Erdoğan'a destek geldi!

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, erken seçimlerle ilgili açıklama yaptı.

 

Elitaş: TBMM kapanmadan görüşülmeli

Elitaş: TBMM kapanmadan görüşülmeli

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, kritik açıklamalarda bulundu.

CHP'li isim adaylığını açıkladı

CHP'li isim adaylığını açıkladı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladı.

 

2 HDP'linin vekilliği düşürüldü

2 HDP'linin vekilliği düşürüldü

HDP'li Osman Baydemir ile Selma Irmak'ın vekillikleri düşürüldü.

Erdoğan: Ben yoksam AK Parti yok demeyin

Erdoğan: Ben yoksam AK Parti yok demeyin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletvekillerine uyarılarda bulundu.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

Başrollerini Ivana Sert, Peker Açıkalın ve Nuri Alço gibi ünlü isimlerin oynadığı “Karımı Gördünüz mü?” filmi gala yaptı.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya