İnce'den Kılıçdaroğlu için açıklama geldi
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partili vekil Muharrem İnce ile ilgili yaptığı açıklamasında 'Dertleştik ve gidiyorum' ifadesini kullandı.
Muharrem İnce'nin açıklamalarından satırbaşları:
Seçim bir erken seçim değildir bir panik seçimi kapkaç seçimidir. Oysa Türkiye’nin huzura ihtiyacı var. Türkiye’nin büyük uzlaşmaya ihtiyacı var.
Seçim bir çare olacaktır buna. Her gün bağıran herkesle kavga eden korku düzeni kuran demokrasiyi yerlerde süründüren bu zihniyetten hep birlikte kurtulacağız.
Referandumda yarattığımızı büyük uzlaşmaya ihtiyacımız var. Asıl metal yorgunluğu sayın cumhurbaşkanında var.
Sayın genel başkanımızla önümüzdeki süreçle ilgili görüşlerimizi paylaştık. Dertleştik ve gidiyorum.
Ben daha önce de söylediğimi gibi CHP genel başkanının doğal cumhurbaşka
nı adayı olması gerektiğini iletmiştim. Yine ilettim. O kendi takdiridir.
Salı günü PM toplantısı var. Orada görüşülecektir.
Sayın genel başkan bazı düşündüğü adaylarla ilgili bir anket çalışması yaptırdığını onu paylaşacağını söyledi.
Ben partimin yetkili kurullarının kararlarına saygı gösteririm. Partimi zora sokacak hiçbir şey yapmam.
Biliyorum kimler olduğunu ama bunları paylaşamam. Çok arkadaşımız vardır.
HÜRRİYET
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