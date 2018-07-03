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İnce'den Kılıçdaroğlu'na flaş teklif!

İnce'den Kılıçdaroğlu'na flaş teklif!.15462
  • Giriş : 03.07.2018 / 12:05:00

Muharrem İnce, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yaptığı teklifi açıkladı.

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24 Haziran'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak Recep Tayyip Erdoğan'la yarışan ve seçimden mağlup ayrılan Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'na yaptığı teklifi basına anlattı.

İnce "Kılıçdaroğlu isterse olağanüstü kurultayı toplayarak, benim genel başkan, kendisinin onursal genel başkan olabileceği teklifinde bulundum" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile partinin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin görüşmesiyle ilgili ilk açıklama geldi.

Dünkü 3 saat süren görüşme sonrası bugün gazetecilere konuşan İnce, görüşmede Kılıçdaroğlu'na yaptığı teklifi açıkladı.

İnce, "Kılıçdaroğlu isterse olağanüstü kurultayı toplayarak, benim genel başkan, kendisinin onursal genel başkan olabileceği teklifinde bulundum" dedi.

İnce, Kılıçdaroğlu'nun 'hayır' demesi durumunda olağanüstü kurultay sorununu örgütün çözeceğini belirtti.

Kılıçdaroğlu ve İnce seçim sonrasında dün ilk kez bir araya gelmişlerdi.

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