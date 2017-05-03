İnce'den Kılıçdaroğlu'na yanıt geldi!
16 Nisan'da yapılan Anayasa Değişikliği referandumu sonrası CHP karıştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Kavga edenleri kapının önüne koyacağız' sözleri üzerine CHP'li Muharrem İnce'den açıklama geldi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Parti içinde kavga edenleri kapının önüne koyacağız" açıklamasından sonra Mersin Milletvekili Fikri Sağlar hakkında, basında yaptığı açıklamalar nedeniyle disiplin süreci Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Önemli olan farklı düşüneni, muhalefet edeni kapının önüne koymak değil, seçim akşamları kapının önünü bayram yeri haline getirebilmektir."
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