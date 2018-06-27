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İnce'den son dakika istifa açıklaması!

İnce'den son dakika istifa açıklaması!.13963
  • Giriş : 27.06.2018 / 15:13:00

Muharrem İnce, parti içi istifalarla ilgili açıklamalarda bulundu.

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Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbakanı olarak seçtiği isim Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa haberleri ile ilgili açıklama yaptı.

Muharrem İnce, "Bir kişi  dahi partiden istifa etmesin. Herkes yerinde kalsın. Benim ağzımdan kurultay diye  bir şey duyarsanız o zaman konuşursunuz ama duyamayacaksınız" dedi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen ve eski SHP Genel Başkanı  Murat Karayalçın'la, Karayalçın'ın Çankaya'daki ofisinde bir araya geldi. İnce ve  Karayalçın, görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İnce ve Öymen ile sohbet ettiklerini ve seçim kampanyasını  değerlendirdiklerini ifade eden Karayalçın, Öymen ile CHP Genel Başkanı Kemal  Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edeceklerini söyledi.

Bir basın mensubunun, "Muharrem İnce'ye sahip çıkmalıyız, yardımcı  olmalıyız, diye bir açıklamada bulundunuz. Partide değişim mesajı mı vermek  istediniz?" sorusuna Karayalçın, "Bu, iktidar yürüyüşündeki güçlü bir iradeyi  gösteriyor. Muharrem İnce çok yüksek bir başarı ortaya koydu. Bizde umut yarattı,  bize coşku verdi. O seçim bitti, yeni bir seçime hazırlanacağız hep birlikte. Bu  süreçte Muharrem İnce'ye sahip çıkacağız." yanıtını verdi.

"CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 'Muharrem İnce bizim bir değerimiz,  sahip çıkacağız. 81 ili ziyaret edeceğini açıkladı. Bütün örgütlerimiz  destekleyecek. Kimseyi dışlamıyoruz.' dedi. Nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu  İnce, "İzlemedim ama doğru demiş. Ben hala CHP'nin üyesiyim." diye yanıtladı.

İnce, "Parti içinde Genel Başkana yönelik istifa çağrıları var. Sizin  düşünceniz nedir, olağanüstü bir kurultayla bir değişiklik gerekli mi?” sorusuna  ise "Bir kişi dahi partiden istifa etmesin. Herkes yerinde kalsın. Benim ağzımdan  kurultay diye bir şey duyarsanız o zaman konuşursunuz ama duyamayacaksınız."  karşılığını verdi.

"Siz ne zaman Kılıçdaroğlu ile görüşeceksiniz?" sorusu üzerine İnce,  "Biz her zaman görüşürüz." dedi.

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