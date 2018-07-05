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İnce'den YSK'nın açıklamasına yorum

İnce'den YSK'nın açıklamasına yorum.15462
  • Giriş : 05.07.2018 / 08:23:00

CHP'li Muharrem İnce'den YSK'nın açıklamasına ilk yorum geldi.

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Cumhuriyet Halk Partisi'nin 24 Haziran seçimlerindeki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Yüksek Seçim Kurulu'nun kesin seçim sonuçlarını açıklamasının ardından konuştu.

CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Hayırlı uğurlu olsun memlekete. Bu seçim bitmiştir, yenisi var yakında, yerel seçimler var. Hazırlıklarımızı yapıp, eksikliklerimizi giderip yenisine hazırlanmak lazım. Demokrasi zaten böyle bir şeydir." dedi.

İnce, 24 Haziran'daki Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından çeşitli ziyaretlerde bulunmak için geldiği Erzurum'daki programlarının ardından bir otelde bir süre dinlendi.

Ardından otelden ayrılan İnce, çıkışta YSK'nin kesin seçim sonuçlarını açıkladığını hatırlatıp değerlendirmesini sorması üzerine şunları kaydetti:

"Hayırlı uğurlu olsun memlekete. Bu seçim bitmiştir, yenisi var yakında, yerel seçimler var. Hazırlıklarımızı yapıp, eksikliklerimizi giderip yenisine hazırlanmak lazım. Demokrasi zaten böyle bir şeydir. Gücünün farkında olup gücümüzü artırmak için mücadele edeceğiz, uğraşacağız, çalışacağız."

İnce daha sonra kentten ayrılmak üzere Erzurum Havalimanı'na geçti.

TRT

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