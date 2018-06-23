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İnce: Erdoğan'ı gözünüzde büyütmeyin

İnce: Erdoğan'ı gözünüzde büyütmeyin.18325
  • Giriş : 23.06.2018 / 10:50:00

CHP'li Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çattı.

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Seçime ramak kala siyaset sertleşiyor. Cumhuriyetçi hareket Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gözde fazla büyütüldüğünü söyledi.

İnce'nin konuşmasından satırbaşları şöyle:

İnce: Parası olan köprüden geçsin diyor, yakında parası olan hasta olsun ya da parası olan yaşasın derse şaşırmayın
Yaren'in mektubu gibi o kadar çok mektup var ki, bunlar en büyük vitamin. Mektuplar kaybolmasın, seçimden sonra Çankaya Köşkü'nde sergileyeceğim. Birisi çıkardı, alyansını göndermiş, 6-7 alyans oldu. Kayınpederinin 46 yıl önce evlenirken verdiği Türk bayrağını teslim eden ablamız oldu.

Çocukluğumdan beri siyasetle uğraşıyorum. Siyaset benim için çok özel alandı. Arkadaşlarım film artistlerinin sporcuların isimlerini ezberlerdi, ben politikacıları bilirdim.

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